〈熱門股〉力旺成長動能延續至明年 本股價創兩年半新高

矽智財廠力旺 (3529-TW) 受惠 OLED 驅動 IC、PMIC(電源管理 IC) 的權利金成長強勁，第 2 季起營收年增幅逐漸擴大，且動能可望一路延續至明年，本周在買盤挹注下，大漲 72.5 元或 19.1%，周五收在 452 元，創兩年半來新高價。

力旺自 4 月起，累計營收年增幅從第 1 季個位數，增加至雙位數，達 10.97%，5 月在權利金持續挹注下，累計前 5 月營收 7.91 億元，年增率為 17.19%，符合先前法說第 2 季起年增率逐步擴大的預期。

力旺指出，由於 OLED 滲透率續揚，加上客戶量產動能延續，OLED 面板驅動 IC 權利金收入將續；PMIC 也因客戶採用較先進製程，銷售單價提升，有助權利金成長動能延續至明年。

另外，力旺 NeoPUF 在加密安全性趨勢帶動下，已陸續導入 AI、IoT 應用，相關權利金也可望優於去年。

力旺本周無懼大盤翻黑下挫，逆勢沿五日線上攻，單周強漲 19.1%，突破 400 元大關，終場收 452 元，創下兩年半新高，也站穩所有均線；籌碼方面，三大法人全站買方，外資買超最積極，連五買，買超 1542 張，投信、自營商分別加碼 480 張、122 張。