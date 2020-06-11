【群益投顧】短乖離過大，指數回檔，浮額趁機換手

一、盤勢分析

聯準會維持利率不變，蘋果、Nvidia 領漲科技股，亞馬遜和蘋果股價均續強、創歷史新高，納指與費半收紅，其中，納指收盤首破萬點大關。但逐漸放寬的防疫措施使得美國染疫數激增，加上油價下滑等利空，投資者看空金融和能源，導致道瓊、標普指數收跌。

受到美科技股續強激勵，台股以上漲 18.33 點開出、續揚走升，但過高後隨後出現直線式拉回，主要受到傳產族群回檔影響，電子股雖然相對強勢，惟偏多力道已被干擾，指數在午盤過後，更出現大幅度的拉回。重量權值股台積電由紅翻黑，鴻海在半年線前低頭、回檔找支撐，大立光法說會後法人不買單，股價開低走低、失守年線。多檔日前強勢的中小型股賣壓湧現，解封受惠的自行車、蘋果供應鏈、以及 ABF 基板等概念族群相對聚焦吸金。指數終場下跌 184.39 點或 1.57%，以 11535.77 點作收，成交量增加而為 2384 億元。

二、盤勢預估

大立光法說會行情失靈，美聯準會對經濟展望仍抱持審慎看法，市場因為資金充沛，依舊持續偏好風險性資產，由蘋果與特斯拉股價創高可見一般。台股連日拉升，型態面轉偏多、氣勢也轉強，短期因乖離過大而有拉回，但應該無礙中波段走升格局的持續。

市場傳出蘋果即將推的 iPhone12，可能取消隨機附贈耳機，預估將推升下半年 AirPods 出貨強勁成長，燿華 (2367) 成為關注焦點，燿華 5 月營收表現雖然仍無起色，但 3Q 起可望迎來轉機。股價帶量突破整理區間上揚，挑戰半年線壓力，外資開始回補佈局，有機會回站年線、偏多續行。

隨中國、歐美陸續解封，對自行車需求回溫，帶動巨大 (9921)、美利達(9914) 及桂盟(5306)5 月營收皆呈現雙增，其中，巨大 5 月營收創下單月歷史新高。巨大、桂盟股價同步寫高，美利達離前高也不遠，持續偏多建議。

高頻高速網路、高效能運算等應用帶旺 ABF 基板需求，供給缺口持續存在，南電 (8046)、與景碩(3189) 股價同步帶量走強，法人籌碼偏多，短線應有持續走高機會。

三、強勢股

電子：

華碩 (2357)、祥碩 (5269)、智邦 (2345)、譜瑞 - KY(4966)、力旺 (3529)。

非電子：

和泰車 (2207)、億豐 (8464)、美利達 (9914)、巨大 (9921)、和大 (1536)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據