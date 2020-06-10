富邦媒5月營收創歷史次高佳績 Q2展望樂觀

後疫情時期宅經濟略見退燒，不同於其他電商平台 5 月營收多較 4 月轉趨下滑，大型電商集團 momo 富邦媒 (8454-TW) 5 月合併營收仍達 55.4 億元，再次逆勢繳出好成績，月增 14.86%、年增 37.29%，不僅創同期新高，也創單月次高，淡季不淡；前 5 月合併營收 254.73 億元，年增 30.52%，續創同期新高。

momo 旗下通路有購物網、摩天商城、電視購物和型錄，富邦媒指出，網路購物 5 月營運再創同期新高，年增達 44.6%，且已連 4 個月占總營業額超過 90%，其中，行動購物業績年成長 57.3%，業績占比達 70.9%。

熱銷五大品類均持續保有雙位數成長，尤其母親節檔期帶動按摩椅銷售，3C 家電年增 54.4%，而健康休閒年增 48.4%、居家生活年增 42.6%，成長幅度分居前三名。

另一方面，momo 書店圖書於 5 月業績成長超過 1.5 倍，再創歷史新高，挹注部分成長動能。

進入 6 月後，將迎來電商業年中最大購物盛事「618 狂歡節」，富邦媒自今日起推暖身活動，集結百大品牌共數萬件商品折扣下殺，並將分時段發送紅包，預計共將送出千萬元，全力衝刺第二季營收。