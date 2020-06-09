燿華Q3訂單、產能利用率雙回升 下半年業績復甦有譜

蘋果供應鏈 PCB 廠燿華 (2367-TW) 今年上半年因上海廠遷廠到南通、客戶端訂單延遲等干擾，造成產能利用率低於 5 成，預計可在第三季排除，產能利用率將可回升到 70% 以上，加上遷廠補助款入帳，下半年營運不看淡。

燿華主管今天在股東會後指出，今年第三季營運復甦，主要在 TWS 真無線藍牙耳機軟硬結合板及 NB、平板電腦高階 HDI 板的訂單挹注。

燿華今年第一季稅後純益 1267 萬元，創 12 季以來新低，季減 96.46%，年減 93.8%，每股純益 0.02 元，燿華主管指出，受營收下降太快，及中國新舊廠區搬遷費用增加，造成首季獲利下滑，估最快 6 月訂單動能可望回升。

另外，江蘇南通通州技術開發區設立的新廠，去年第 4 季完成設備進駐，目前已進入試產，依規劃在今年 7 月底量產，上海展華廠則將在 8 月停產，未來中國 PCB 產能將由南通廠負責。

燿華去年每股純益 2.8 元，股東會通過每股配 0.8 元現金股利；

至於燿華原有上海展華廠遷廠的政府補助款，可望在 2020 年底前百分之百認列，估計若扣除設備搬遷、人員資散等費用支出，實際獲利挹注約 2.5 億元。

由於蘋果目前正積極進行準備新年度 iPhone 新款機的出貨最後確認，PCB 供應鏈透露，今年蘋果旗艦機預計推 4 款機型，台廠包含欣興 (3037-TW)、華通 (2313-TW)、燿華與 TTM(美微)，都將分食相關訂單。其中，燿華去年已接獲手機電源管理軟硬結合板訂單，傳今年將打入 iPhone 12 供應鏈。

供應鏈指出，蘋果年度 iPhone 新機電源管理軟硬結合板可望 6 月起拉貨，比主板 7 月起投料還早。