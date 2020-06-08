【日盛投顧】指數連六日上漲帶動均線翻揚

◆盤勢分析

1. 美股表現續強、加上境內解封利多加持，台股表現續強，在 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海走強帶動下，周一加權指數最高點來到 11，631 點，續創本波段新高，終場加權指數上漲達 130.92 點，收在 11，610.32 點，漲幅為 1.14%，成交金額放大至 2032.77 億元，籌碼方面，三大法人合計買超 108.70 億元：外資買超 95.38 億元、投信買超 16.43 億元、自營商賣超 3.11 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量增，目前維持多方格局，但未來若開高走低、且出現爆量，須留意回檔修正風險。

(2)均線：目前指數位處 5 日線 (約 11，386 點)、10 日線(約 11，191 點) 之上，均線翻揚且呈多頭排列，下檔支撐留意 10 日線位置。

(3) 技術指標：KD 呈黃金交叉，但 K 值、D 值皆已進入 80 以上，略有過熱跡象，短線急拉股須留意隔日沖或當沖賣壓。

3. 櫃買指數漲幅 0.80%，收在 154.62 點，周一與加權指數同步上攻，目前站穩在 5 日線 (約 152 點) 之上，但留意成交量爆增至 690 億以上，盤面族群輪動快速，追價強勢股留意資金水位控管。

4. 觀盤重點：目前指數站穩 5 日線上續攻，技術面仍有利多方，但細看盤面變化，部分原先強勢之類股，如板卡、自行車族群，周一皆出現修正，可見資金輪轉快速，於操作面上，操作強勢股的資金比重須控管、不宜重倉，後續選股方向可關注基期相對低之解封概念股，下半年營運升溫 5G 趨勢股、中大型績優蘋概，及高殖利率族群。

外資回補大型權值、解封概念股吸晴

1. 矽晶圓: 日本信越化學工業指出，市場下滑趨勢已回穩。而半導體產業受惠人工智慧、物聯網、5G 趨勢，記憶體行情復甦，預期有利矽晶圓市況升溫，相關個股包括 6488 環球晶、5483 中美晶、6182 合晶、3532 台勝科，周一股價同步上漲。

2. 解封概念股：疫情指揮中心於 6/7 記者會宣布，台灣已經連續 8 週沒有本土病例，宣布境內解封，先前因疫情而受影響的成衣、製鞋、汽車類股皆出現強勁反彈，相關個股包括 1476 儒鴻、1477 聚陽、9802 鈺齊 - KY、9910 豐泰、2201 裕隆、2207 和泰車，周一股價同步收紅。

3. 面板：面板報價雖於 4、5 月下跌，但隨著牽動面板出貨的運動賽事陸續恢復，受惠經濟解封、及品牌廠拉貨意願上升，面板報價可望比市場原先預期更早回穩，相關個股 3481 群創、2409 友達虧損幅度將有機會收斂，近日受買盤青睞。

4. 蘋概：全球逐步解封，加上中國電商 6.18 促銷傳佳績，市場對 iPhone 銷量預期可望不再下修，中大型權值蘋概股或有機會持續受法人買盤回補，相關個股包括 2330 台積電、3008 大立光、2317 鴻海、4958 臻鼎 - KY、6269 台郡、2313 華通。