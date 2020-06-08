〈中概股回歸潮〉京東今日開始申購 價格上限每股236港元

週一 (8 日) 京東於港交所公告，自即日起開始香港的股票申購作業，申購期間為 6/8 至 6/11，於 6/11 確定最終申購價格，6/18 於港交所掛牌上市。京東在香港上市發行價上限訂為每股 236 港元，計劃在香港發行 1.33 億股新股，募資 40.5 億美元，每一筆交易為 50 股。

資料來源: 京東官方

京東表示這次香港公開發售佔全球發售的股份總數約 5%，但可視情況予以重新分配；而國際銷售則是占 95%，同樣可以視情況重新分配及視超額配股權行使與否而定，此外預期將向國際承銷商出售 15% 超額配股權，

京東的營收來源為銷售收入和服務收入兩方面，前者是京東自營的商品銷售收入，後者是京東提供平台為第三方賣家提供服務的收入。

賣電子產品起家的京東，主要是走自營模式，大多是從廠商進貨，向消費者銷售，通過買賣差價賺取毛利，所以與走純電商、輕資產模式的阿里巴巴有所不同。而有自己品牌的京東，需要倉庫等大量的廠房來支撐整體營運，所以在一些財務比率上會較阿里巴巴來得吃虧。

不過純電商服務只占京東總營收約 11.5%，但這部份毛利率極高，是貢獻京東毛利的主要來源，且京東也正積極擴大自身電商業務，若未來可以持續吸引第三方廠商進駐到平台，京東整體營運是還有提升的空間。

香港友信證券表示中概股到香港第二上市，在中國資金的追捧下，申購市場將很熱絡，因此上市表現不會太差，因此不反對參與申購京東。但也要提醒投資人須留意京東在美股的價格，因最終定價會參考美股而定，不過依過去中概股到香港上市，大多企業會給予香港市場一些「折扣」。