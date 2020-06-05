我5月外匯存底續創高 外資持有股債、存款減逾百億元

台灣央行今 (5) 日公布我國 5 月底外匯存底為 4845.15 億美元，較上月底增加 27.33 億美元，續創歷史新高，其中，外資持有國內股票和債券連同其新台幣存款餘額，共折計為 3924 億美元，月減 103 億美元，約當外匯存底 81%，較上月下滑 3 個百分點，央行外匯局長言輝煌表示，主要是反映 5 月台股下跌整理。

顏輝煌說明，5 月歐元兌美元升值 2%、澳幣持續升值 1.6%，加上每月有固定外匯存底投資運用收益，推升外匯存底繼續創高。

顏輝煌進一步解釋，事實上，各幣別兌美元均升值，反映市場預期疫情好轉，不過，「目前大家都還在觀望疫情是否真的過去」。

顏輝煌也指出，台股 5 月下跌 0.45%，外資賣超達 1600 億元，使外資持有股債減少；而最新公布的金管會統計，5 月外資淨匯出 33.94 億美元，也是反映此現象。

不過，顏輝煌再次強調，外資每個月多半都會有盈餘匯出，並反映在市場價格上，屬正常現象，而央行一貫堅持「匯進來要買股票，賣完就要匯出去，只是有時候會有幾天的時間差」。

印度外匯存底超車沙國

觀察全球主要國家外匯存底表現，我國排名維持第 4，而中國 4 月底外匯存底來到 3.0915 兆美元，月增 309 億美元，日本 4 月來到 1.2948 兆美元，月減 14 億美元，瑞士則是大增 334 億美元至 8246 億美元，而沙烏地阿拉伯遭印度超車，4 月底大減 252 億美元至 4370 億美元，反觀印度統計至 5 月 22 日已達 4517 億美元，月增 101 億美元。