酷暑來臨 宅經濟、遊戲機迎旺季？

因新冠肺炎全球蔓延，這波疫情，引發宅經濟熱潮；全球許多國家在封城之下，直接在家玩遊戲，不僅帶動任天堂新遊戲主機 Switch 大賣，其他遊戲機廠商也摩拳擦掌，準備迎接暑假期間傳統旺季，如索尼的新遊戲主機 PS5 與微軟的遊戲主機 Xbox Series X 都將陸續發布，這三大遊戲機廠全面搶攻宅經濟商機。

這一波疫情受惠程度最大者為任天堂，Switch 系列機種全球銷售量年增 24％，衝高至 2,103 萬台，優於預期的 1,950 萬台，創 2017 年開賣以來新高。另外，新款遊戲《集合啦！動物森友會》讓任天堂遊戲機再衝第二波熱賣高峰。2020 會計年度 Switch 平台遊戲軟體全球銷售量大增 42.3％，至 1.68 億套，銷量令人驚艷。預估在疫情尚未獲得完全掌控前，遊戲機經濟相關個股，於第二季底至第三季，可望再創佳績。

既然任天堂銷售長紅，繳出好成績，索尼與微軟也來分食紅利，先推相關遊戲再來帶動硬體銷量。

萬寶投顧陳子榕指出，我預估在 6～8 月酷暑期間，過去原本是舉家大小出國度假的傳統習慣，不過，這一次可能會大部分時間待在家裡，畢竟國外疫情尚未結束，出國旅遊染疫風險大；就算是國旅，國內出遊假期不超過一週，居家的時間，比以往倍增，此時遊戲機大廠趁勢推出 PS5 與 Xbox Series X 新遊戲主機搶市，預估遊戲機業者可望大啖居家商機，而台系供應鏈，可望再創一波佳績，值得期待。

去年 2019 年任天堂概念股，旺宏 (2337-TW) 暑期至年底，大漲一倍，今年相關個股漲勢預估只有漲更多，因為疫情影響下，遊戲機銷量只會更成長，大家準備迎接下半年旺季行情。

萬寶投顧陳子榕指出，除了旺宏之外，大家可留意幾檔在旺季之下，可望帶來佳音的好股。

原相 (3227-TW) 為 Switch 感測晶片供應商，先前法說會表示，第二季遊戲機拉貨動能強勁。預估在任天堂遊戲機暢銷挹注下，第二季遊戲業務總出貨有望季增與年增 30％至 40％。原相 5 月營收 5.91 億元、年增 28.09％，表現佳。

鈺太 (6679-TW) 去年底順利切入 PS 系列供應鏈，成為微機電 (MEMS) 麥克風晶片主要供應商，這一波各國居家令，帶動遊戲機一夕之間需求大增，鈺太遊戲機部分出貨量倍數成長，預估第二季遊戲機部分出貨量將持續放大。

另外，在居家辦公、遠端教育等效應下，MEMS 麥克風第二季出貨可望表現暢旺，由於新款商用筆電開始有加大力道導入數位式麥克風的趨勢，因此毛利率將可望因此提升。成長性高，股價有進一步挑戰 190～200 元。

南電 (8046-TW) 在高頻高速網路、高效能運算等應用，載板需求旺盛，帶動營運走揚，預估 ABF 載板產能供給會持續吃緊到 2022 年。南電首季營收年增 26％，稅後每股盈餘 0.72 元，較去年有大幅度的成長。之前受美封華為利空，股價一度跌至 60 元以下，預估今年獲利 3.3 元，本益比有拉高的空間，持續看好。

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