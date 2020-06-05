0056怎樣才能不買貴？看這兩個數字

受國人喜愛的元大高股息 ETF (0056-TW)，過去一年股東受益人增加了 21 萬人，總計已超過 30 萬人，堪稱國民 ETF，不過 0056 目前股價逼近 29 元的，處於相對高點，要如何才可以不買貴？資深分析師呂漢威在直播節目《股市小葉問》中建議，可以股利及殖利率作為介入指標。

呂漢威指出，過去 10 年 0056 的平均股利為 1.39 元、平均殖利率為 5.52%，若當年數值低於平均，代表股價來到低點，可以加碼買進；若像現在高於平均值，就以分批買進，別單筆介入。

此外，0056 填息記錄良好，因此每年 10 月除息之後股價跌至相對低點，也是很好的買進時點。

絕大多數的投資人買 0056 就是想領息，但觀察過去 10 年配息狀況，曾在 2010 年有未配發的紀錄，而在今年 3 月因新冠疫情重創全球股市，0056 是否可能不配息的話題，再度引起投資人熱烈討論。

元大投信解釋，基金受益權單位可分配的收益來源，為基金所收取的現金股利，扣除相關費用後可分配的收益；代表只要成分股持續配發股息，ETF 依信託契約就能配息，不會有不配息的狀況。

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