重啟經濟後如何選股？生技or電子

疫情蔓延開始緩和，全球經濟從衰退開始力拚復甦，股市也逐漸走回疫情前的位階。萬寶投顧王榮旭分析師表示，生技股後續仍有機會醞釀行情，而不受疫情影響的新藥，以及受惠消費需求回升的電子股，都可以持續留意，誰說作電子就不能做生技？利率水準超低時代，多的是游資，不進股市要去哪裡?

新藥股 10 年磨一劍 比價效應正要開始

萬寶投顧王榮旭分析師指出，美股四大指數再創 3 月疫情利空以來的新高，不管是香港問題、美國暴動，都擋不住股市的上漲，利空不跌就是反漲的訊號。

全球重啟經濟、最壞的狀況已經過去，對景氣最敏感的科技股已經先動了起來，那斯達克、費城半導體指數，已經快要漲過今年前面的高點；亞股裡面以科技股為主軸的韓國股市以及台股，也幾乎把 3 月份疫情利空跌的都漲回來了。

除了科技股，生技股也是後防疫時期的選股主流，隨著經濟重啟，在疫情可能反彈的壓力之下，從口罩、檢測、疫苗到新藥，都有著龐大的需求。那斯達克生技類指數 NBI 上個月創下歷史新高之後，6 月也沒跌、維持高檔，就如先前的看法，今年個股行情不只電子，生技能賺、豈能放過。

上週分析新藥無關防疫，台灣新藥 10 年磨一劍、陸續進入收割期，國際大藥廠在大藥專利陸續到期之後，市場被學名藥分食，正積極尋找新藥標的。台灣新藥具有小而美的優勢，繼合一 (4743-TW) 新藥以 5.3 億美元授權丹麥 LEO 藥廠之後，晟德 (4123-TW) 旗下持股 15% 的新藥公司加科思，也被美國大藥廠艾伯維相中，總授權金可望再刷新紀錄。

新藥有授權機會的，包括浩鼎 (4174-TW)、智擎 (4162-TW)，最近都有見到法人介入的影子，後市也值得留意。而合一的股價 6 月 3 日漲到 153 元、再創新高，新藥的比價效應正要開始。

防疫股這一波，寶齡富錦 (1760-TW)、中化生 (1762-TW)、國光生 (4142-TW)5 月大漲後 6 月震盪，自高點拉回二成五到三成，已出現迷人價差，是結束了嗎？還是醞釀新一波行情呢？

手機需求回溫 宏捷科表現值得期待

萬寶投顧王榮旭分析師表示，輪漲是多頭的特徵，不管是生技或電子，像電子這一波受創最大的手機供應鏈，受惠重啟經濟、補漲空間大。



最近手機晶片設計大廠聯發科 (2454-TW)、手機鏡頭大廠玉晶光 (3406-TW)，股價都先後漲起來，跟手機高度相關的 PA 功率放大器族群，也該利空出盡了。

宏捷科 (8086-TW) 公布 5 月營收，創下連續 52 個月走高紀錄，第二季 Wi-Fi 6 拉貨強，抵銷掉了手機需求放慢的影響，今年第一季 EPS 1.1 元，創下近 4 年單季新高，第二季比再第一季成長，而下半年手機需求回溫，也有利身為全球第二大砷化鎵晶圓代工廠的宏捷科。

宏捷科的大客戶立積 (4968-TW) 也公布了 5 月營收，開始創了新高，在美中關係緊張之下，立積、宏捷科將成受惠者，如果連面板友達 (2409-TW) 跟群創 (3481-TW) 都能夠漲停，6 月找輪漲、補漲的股票就對了。還有更多潛力股分析，會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者免費加入。

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