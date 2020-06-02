資金回台專法首年優惠倒數 國泰世華疫後詢問度大增

《境外資金匯回管理運用及課稅條例》自 2019 年上路至今 9 個月，將於今年 8 月中屆滿週年，經濟情勢隨疫情趨緩後逐漸回溫，客戶對於專法的詢問度也同步升溫，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行今 (2) 日表示，自本土病例零確診後迄今，加上專法首年優惠逐漸已進入倒數階段，詢問度較疫情嚴峻期間增加 3-4 成。

資金回台專法上路首年，根據財政部截至 5 月 14 日止的最新統計，實際匯回金額即將突破千億元大關，國泰世華銀行表示，專法首年優惠已進入倒數階段，依據法規，於 8 月 14 日前提出申請，並在「核准函規定期限內匯回」者，即可享 8% 稅率優惠，若匯回資金進行實質投資可再退稅一半，即最低 4% 稅率，8 月 15 日後提出申請，則適用稅率 10%，相較於首年增加 2%。

國泰世華銀行進一步表示，自本土病例零確診後迄今，詢問度較疫情嚴峻期間增加 3-4 成，承作件數與金額皆居民營銀行領先地位，加上專法首年優惠已進入倒數 2 個月，無論個人或企業把握優惠最後時機的現象明顯升溫。

國泰世華銀行觀察，專法上路後，客戶最關心的問題包括：回台資金多久後可以自由運用、金融投資有何限制、實質投資的標的建議等。由於每一個案複雜程度都不同，為有效協助客戶完成資金回台，國泰世華銀行規劃「全程單一服務窗口」，一方面提供境外的預審服務，加速申請流程，另一方面，針對實質投資標的，則充分整合豐富集團資源，提供創投基金、投資配置與財富傳承規劃等完整的財富管理服務。

國泰世華銀行表示，目前承辦的「個人戶」相對於「企業戶」踴躍，國泰世華銀行提醒，以個人名義匯回者，須以「境外同名帳戶」匯回，同時若客戶尚未約定以電子轉帳撥轉資金時，可能需要本人親赴匯出國家辦理，且取得核准後一個月內需將資金匯回。因此，在新冠疫情期間，還需特別考量往返的時間成本及風險，如有相關疑慮皆可盡早洽詢承作銀行，藉由專業團隊提供各項成本與風險的評估，因為優惠稅率有期限限制，應即早把握時機。