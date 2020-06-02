消息人士：中國國企仍在購買美國黃豆 但後續情況不明

儘管有消息人士表示，中國官方已要求國營企業停止購買美國黃豆，不過交易商表示，中國國營企業週一 (1 日) 仍至少購買了 3 船黃豆。

據《路透》引述知情交易商表示，此次購買美國黃豆的總量為 18 萬噸，預計 10 月或 11 月付運，屆時將是美國黃豆出口旺季，價格通常是全球最低。

一位美國出口貿易商說：「目前的情況很不明朗，真的很難說。」「也許他們想將價格壓低幾美分，或者有其他安排，但他們確實需要黃豆。」

週一早前有消息人士透露，中國政府已告知國營企業，先暫停大規模購買美國黃豆與豬肉，另外，據稱玉米及棉花的購買也被攔置，並將進一步觀察美國對香港情況所採取的態度。

但與中國企業近期一次性購買百萬噸以上的黃豆相比，18 萬噸的購買量並不高，另有報導指出，近幾週中國也一直在從巴西購買黃豆。

原本依據美中第一階段貿易協議，中國承諾在兩年以上的基礎上，根據 2017 年的數據，購買價值 320 億美元的美國農產品。但由於政治情勢的發展，這個原就不易達成的目標，變得更加不可靠。

消息人士稱，在川普上週五的談話之後，中國進口商進一步取消了 1-2 萬噸的美國豬肉採購，這相當於約 1 週的訂單。

另有知情人士說，在最壞的情況下，如果川普持續攻擊中國政府，北京可能放棄第一階段協議。

截至週一，美中官方均未就此事發表評論。

據美國農業部報告，中國在 2020 年第 1 季共購買價值 10.28 億美元的黃豆和 6.91 億美元的豬肉，另外，也購買了玉米，小麥和豆油。