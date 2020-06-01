【群益金鼎證券】群益權證週報

群益金鼎證券 2020年6月1號13點30分

撰文 \ 群益金鼎證券 衍生性商品部

上週 (5/25~5/29) 大盤上漲 1.21%，連續挑戰年線下，加權指數權證市值大減 2.83 億，市占僅剩下 8.66%，跌破 10% 門檻，總市值縮水到 53.5 億，市值空間讓給了健策 (3653-TW)、鈊象(3293) -TW、世紀鋼(9958-TW)、泰博(4736-TW)、大江(8436-TW) 與雙鴻(3324-TW)，市場熱門標的終於有效呈現多元化表現。

權證市場標的爭鳴

權證市場結構的調整，當然也與市場強勢族群變動有關，大型電子股中，台積電 (2330-TW)、大立光(3008-TW) 當週表現落後，聯發科 (2454-TW)、鴻海(2317-TW) 與國泰金 (2882-TW)、富邦金(2881-TW) 等居於領先。華新集團股中，華新 (1605-TW) 與華邦電 (2344-TW) 表現出色，電器電纜類股受惠領跑大盤，而鴻海帶動其他電子指數在上市電子類股中一枝獨秀；OTC 的觀光、網通、電腦及週邊類股等表現佳，生技類股續有好表現外，傳產族群中營建類股本週表現出色。

大型電子股誰領風騷

整體權證市場投資人加碼認購近 30 萬張約 3.5 億，雙鴻、穩懋 (3105-TW)、聯發科的認購權證加碼均超過 1,700 萬，大江、華新科在 1,500 萬以上，其他國巨(2327-TW)、台積電、大立光、義隆(2458-TW)、立積(4968-TW)、景碩(3189-TW) 均在千萬以上；而減碼超過千萬的標的僅台光電 (2383-TW)、嘉晶(3016-TW)、力山(1515-TW)、旭富(4119-TW)、智邦(5269-TW) 與祥碩(5269-TW)。

本週大盤需積極向上突破年線，打開年線上方的交易區間，才會提供市場有力的方向指引，否則久攻不下的回檔壓力會持續累積。因而台積電均線區的多空表態、聯發科高位區能否突破、鴻海反攻能否延續、與大立光是否擺脫季線牽制或為市場觀察大盤價格動能的參考。