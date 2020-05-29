【群益投顧】指數開低走高尾盤再遭壓回，但盤面上主流股不明顯，整理格局不變

一、盤勢分析

美股盤中多數走高，但在尾盤時段川普宣布週五將召開中國議題有關的記者會，市場判讀中國人大通過港版國安法後，美國政府將對中國祭出制裁，市場賣壓湧現，四大指數全數收黑。亞洲各國股市多數開低，但幅度有限。台股低盤開出後不久跌幅加大，盤中在跌破月線後才止跌反彈，盤中多數時間位於盤下整理，尾盤才逐漸拉升，但收盤因 MSCI 季度調整仍遭壓回。防疫相關股多數上揚，亞諾法、康那香、南六漲停，盤中強勢電子股有穩懋、義隆、雙鴻、GIS 等，傳產股上揚強勢者有國揚、力山、和泰車等，指數收盤下跌 2 點，跌幅 0.02%，收在 10942 點，成交量增為 2088 億元。

二、盤勢預估

整個五月份加權指數位於 10658 點到 11087 點間 400 餘點間狹幅整理，年線雖轉正但壓力不輕，四度上攻皆遭壓回，且月線、季線、半年線仍下滑，中長期均線壓力仍在，短期間仍是 10800~11100 點區間來回整理態勢。

系微 (6231-TW) 旗艦 UEFI 韌體產品 InsydeH2O，產品採用英特爾 PentiumGold4425Y 與 Corem3 系列處理器，搭載於微軟新一代可攜式平板電腦 SurfaceGo2，並內建最新版微軟 Windows10S 作業系統。4 月營收 1 億 648 萬元較上月增加 27%，較 108 年同月增加 31%。1-4 月營收 3 億 5509 萬元較 108 年同期增加 18.27%。

疫情趨緩，政府將開放口罩出口，國內不織布大廠南六 (6504-TW) 指出，口罩用不織布占不織布銷售比重僅 5～6%，但自 5 月起改採市場報價，4 月營收 7.9 億元，已創單月新高。

康那香 (9919-TW)1Q 稅後淨利 7，438 萬元，是去年的 5.2 倍，訂單已接到 6 月底，在新機台加入下產能由原先的每日 20 萬片提升至 86 萬片，可提升 2020 年營收獲利。

蘋果將在 2020 年下半年和 2021 年上半年陸續推出新款 10.8 吋 iPad 與 8.5 吋～9 吋的 iPadmini，市場預期，GIS-KY(6456-TW) 將取得蘋果 MiniLEDSMT 新訂單。而 GIS-KY 將成為主要的觸控面板供應商。同時 GIS-KY 將成為 Apple 眼鏡的多層貼合鏡片供應商。

三、強勢股

電子：

健策 (3653-TW)、瑞耘 (6532-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、雙鴻 (3324-TW)、系微 (6231-TW)

非電：

力山 (1515-TW)、亞諾法 (4133-TW)、新日興 (3376-TW)、盛弘 (8403-TW)、南六 (6504-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據