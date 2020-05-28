美國原油庫存大增 油市基本面又承壓？

美國石油協會 (American Petroleum Institute；API) 數據顯示，美國於上週的原油庫存上升將近 900 萬桶，創下 3 週以來首次增加，導致石油供給過剩的基本面隱憂，再度浮現。

WTI 原油期貨價格於週三 (27 日) 呈下跌趨勢，並跌至每桶 32 美元左右。

美國原油庫存 (圖：Bloomberg)

週四 (28 日) 台北時間下午 5 時許，WTI 原油期貨價格下跌 0.85%，報每桶 32.53 美元。

WTI 原油期貨價格 15 分鐘 k 線圖

石油輸出國組織 (OPEC) 與俄羅斯等其他非 OPEC 產油國於日前達成協議，每日將減產達將近 1 千萬桶，再加上各國陸續實施的經濟重啟計劃，將刺激全球石油需求量回升，並促使石油供需逐漸恢復平衡。

此外，美國傳染病專家亦於日前表示，預期新冠病毒 (COVID-19) 疫苗，將有望於今年年底問世。各項利多消息促使石油價格於本月攀漲了將近 70%，實體原油市場亦呈現復甦的跡象。

但是，部分市場分析認為，雖然上述減產皆屬利多，但由於俄羅斯暗示有意縮小減產的規模，再加上美國原油庫存量的上升，導致油價的後市前景，仍是出現壓力。

由於新冠疫情持續對於石油產業造成衝擊，美國石油巨頭雪佛龍 (CVX-US) 於週三 (27 日) 宣佈，計劃削減全球員工人數 10%-15%，為在疫情爆發之後，全球石油巨頭中最大規模的裁員。

華僑銀行經濟學家 Howie Lee 表示，OPEC + 未來的減產計劃仍具不確定性，因此，恐造成油價的下行壓力，此外，中美之間的緊張關係亦持續惡化，預估在短期內，油價的走勢將維持較高的波動性。

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