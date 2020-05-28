鋼聯今年著重開源方案 4月已轉盈

亞洲最大電弧爐集塵灰鋅資源回收廠鋼聯 (6581-TW) 今 (28) 日召開股東會，通過去年盈餘分配，每股將發 2.6 元現金股利，鋼聯在 4 月起已對客戶調高集塵灰、污染土壤處理費用，4 月營運單月已轉盈。

鋼聯今天股東會通過，每股將配發 2.6 元現金股利，以今天收盤價 60.5 元，現金殖利率為 4.29%。

鋼聯董事長林明儒指出，去年下半年鋅價走跌，2019 年平均鋅價每公噸僅 2549.24 美元，年減 12%，拖累鋼聯產出氧化鋅銷售單價。2019 年因部份集塵灰含鋅量較低，氧化鋅產出量減少，也影響整體銷量。

關於污染土壤業務部分，鋼聯 2019 年處理量較 2018 年成長 24%，林明儒指出，接單逐年成長，未來將以高單價工廠污染土壤為主要業務，並開發前端整治業務，提供一條龍服務。

鋼聯 2020 年首季營收為 2.49 億元，年減 35.8%，毛利率 19.69%，年減 33.97 個百分點，稅後虧損 461 萬元，較去年同期盈轉虧，每股純損 0.04 元，為鋼聯上市掛牌以來首度出現單季營運的虧損。

鋼聯也啟動機制因應，自 4 月 1 日起調高集塵灰代處理費用，由每公噸 1500 元調高到 4600 元，同時也一併調高污染土壤處理費用，從每公噸 6000 元調高為 7000 元，漲幅 16%，如加上國際鋅價走穩，將有助鋼聯第 2 季轉盈，公司初估 4 月營運已轉盈，總經理方彥斌指出，鋼聯目前著重於各項開源方案的執行，期待鋼聯走向正常的獲利水準。