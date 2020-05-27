〈穎台登興櫃〉布局新材料應用 明年miniLED營收貢獻上看10%

穎台科技 (6775-TE) 月底將登興櫃，董事長王志鴻今 (27) 日表示，近年持續開發新材料降低單一產品的營運風險，其中 miniLED 擴散板，今年已導入一款 17.3 吋電競筆電，其他產品、客戶也進入認證階段，預期明年放量後，將推升 miniLED 產品營收比重達 5-10%。

王志鴻表示，穎台近年持續開拓新材料、產品，陸續跨足環保照明、電腦顯示器、車用、5G 手機背蓋、miniLED 市場，其中 5G 手機背蓋將在下半年隨品牌廠推出 5G 手機發酵，預期明年 miniLED 產品放量，車載產品則在 2021 年開始貢獻營收。

王志鴻指出，穎台是目前國內唯一可提供 miniLED 擴散板的廠商，合作廠商涵蓋 LED、背光模組、面板廠等，除市面上一款電競筆電已採用 miniLED 外，目前仍有其他筆電、顯示器、平板等產品正進入驗證階段。

另一方面，隨 5G 時代來臨，王志鴻表示，因 5G 頻率較高，預期在手機設計上將捨棄金屬材質，改用玻璃陶瓷或塑膠替代，穎台也看準商機，研發複合材料手機背蓋，目前已陸續通過各大品牌廠商認證並小量出貨，預期今年營收占比將達 5-10%。

穎台預期今年加入 5G 手機背蓋材料後，產品營收組合，電視占比將從 6 成下滑至 5 成，照明產品、監視器產品則仍各占約 2 成，5G 手機背蓋則占 5-10%，miniLED 產品占比則不到 1%。