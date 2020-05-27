疫情衝擊 去年台灣企業併購金額跌破百億美元、年減逾3成

受新冠肺炎疫情影響，全球企業併購動能也隨之趨緩，根據統計，2019 年台灣企業併購不論交易件數或金額都較前年減少，其中交易件數只剩 85 件、年減 26%，交易金額也跌破百億美元關卡、年減 33%。

資誠 (PwC Taiwan) 與台灣併購與私募股權協會連續第 6 年發布《台灣併購白皮書》根據最新出爐的《2020 台灣併購白皮書》結果顯示，台灣企業去年併購件數僅 85 件、較前年 115 件年減 26%，併購規模也從前年的 107.4 億美元驟減只剩 72 億美元、年減 33%。

報告內容分析，去年企業併購動能衰退，主要與美中貿易戰、香港反送中與總統大選等因素有關，在國際政經環境不確定因素下，導致企業為了保留更多充裕資金，而對併購計畫暫踩煞車。

普華國際財務顧問公司執行董事翁麗俐表示，儘管黑天鵝頻繁出現，迫使商業活動縮減，但相對的新商業需求應運而生，建議台灣企業宜因應市場的變化，延伸思考適合的經營策略。

翁麗例建議，建置區域化、小型化供應鏈體系，透過建立不同區域內的預備產能及供應商，分散單一供應鏈的風險。

而企業也應思考重新分配企業資源，包括檢視集團各地區利潤是否與該地所配置的資產及承擔的風險相當，尋求分散且符合效率的產能、人力及市場的資源配置。調整資源、組織補強所缺漏的關鍵技術。

此外，調整商業模式以符合數位化趨勢，翁麗俐指出，面對數位化商業模式的需求，重新定位企業核心關鍵能力及利基點，減少製造與銷售節點，降低人為因素造成的斷鏈風險。