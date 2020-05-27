過去一年間 友訊多達8名高階主管離開公司

網通廠友訊 (2332-TW) 近來在經營權之爭紛擾下，副董事長李中旺遭拔除，2 名獨董也遭解任，據其最新股東會年報，揭露去年高階主管辭職及解任情形，過去一年間，辭任、解任或退休而離開公司的高階主管就有 8 名。

友訊經營權之爭延燒，市場派台鋼集團結合當年友訊創辦人高次軒的創業夥伴、副董事長李中旺，及友訊獨董馮忠鵬、鍾祥鳳，與友訊董事長胡雪帶領的公司派持續過招，李中旺意外中箭落馬，遭拔掉副董一職，馮忠鵬、鍾祥鳳也遭友訊解任獨立董事。

不過，除遭拉下馬的李中旺外，今年股東會年報中也揭露最新年度高階主管辭職及解任情形，列名友訊總經理及副總酬金表中高階主管共有 9 名。

其中，財務副總張瑞昌 3 月辭任，執行長李中旺在去年 7 月辭任，總經理林仕國 9 月辭任，副總經理陳蕙釧 10 月辭任，而副總經理苗華崑則是 8 月遭到解任；高階主管僅剩資深副總王葆儀、副總林根國、副總鍾振遠、副總簡銘霖等 4 人仍在任。

若將範圍拉大到經理人，協理施亮光也在去年 12 月辭任，協理林奇洲、稽核主管孔海東分別在 3 月、12 月退休，等於過去一年間，友訊辭任、解任或退休的高階主管就有 8 名。

而前總經理林仕國去年 9 月辭任後，總經理一職始終未有人選，由胡雪從去年 11 月起擔任代理總經理；發言人從去年 9 月懸缺至今，由法人關係部處長楊秀芬代理，今年 5 月 25 日、為變更股東會日期而召開重大訊息記者會前夕，才公告由人資處資深處長王蕙雯接任。