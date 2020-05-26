內資力挺月線 再闖10900？待量增表態

美股昨日休市，台股內資昨天演出「大洗盤」，拉出達 93 點下影線，尾盤甚至翻紅，守住月線。加權指數以 10871.18 點作收，但成交值縮至 1463.46 億元。台股今日再闖 10900 點關卡？甚至伺機再挑戰「萬一」關卡？待增量之後表態！關鍵點位為 10853、10888、10935 點。

短多要搶回控盤權，站穩 10900 點關卡是首要之務，10900 兩端哨站為 10888 與 10919 點，而 10935 為取得 11000 點關卡挑戰權最重要的門票。其間還有 10968 點中途站。多方如果再攻 11000 點，必須站穩 11026 才算正式收復。但如 10888 點還是未能站穩，盤勢還是在月線「車布邊」區域中。下方 10853、10826 為重要觀察區，如再棄守 10888 點與下方護城河 10777 點，多空易位。如再棄守 10743、10710 點，10700 點關卡下方護城河為 10685 點。如再棄守 10658 點，恐將續往 10600 點關卡之下尋求支撐。

多方如有意再度發動攻勢，而非僅是防守，必須趁增量加快攻擊腳步。電子三王權值股與聯發科等，必須出現領軍大將，否則指數仍恐僅能維持區間整理。內資洗盤拉抬，除了防守月線之外，也有墊高指數，預留 28 日、29 日摩台結算、MSCI 季度調整下修空間的意味。

台灣口罩外銷禁令將於 6 月 1 日解除，不過相關的防疫商機概念股，股價多已「超前布署」，已領軍大漲，投資人更需聽其言觀其行，留意股價表現。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)