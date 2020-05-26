生技VS電子 5月業績誰有潛力？

大盤陷入箱型整理，但不少個股都有比大盤更好表現，甚至逆勢創下歷史新高，萬寶投顧王榮旭分析師表示，找到受惠疫情的股票，不論生技股或是電子股，都能成為「會飛的豬」，股價表現後市看好。

生技搭上疫情風口 股價逆勢高飛

萬寶投顧王榮旭分析師表示，新冠疫情加上香港問題，美中角力戰三天兩頭就上演，外資 5 月繼續賣超台股超過千億元，外資只要不回頭，大盤就只能在箱形區間整理，但如果看大盤做股票，今年會錯過很多機會。

櫃買指數 5 月 25 日收盤 146.61 點，離今年前高 151.75 點只剩一步之遙，代表中小型股不甩大盤走自己的路。中小股以生技及電子為最大宗，今年爆發百年一遇的新冠疫情，既然無法改變讓疫情不發生，就要改變自己的選股方向，找出受惠疫情的產業、順勢而為。

生技受惠疫情正在勢頭上，所謂「站在風口上的豬都會飛」，今年勢對了，生技防疫業績就大好了。

去年一整年 EPS 才賺 0.43 元的恆大 (1325-TW)，今年 4 月單月 EPS 就 1.6 元；去年一整年 EPS 只有 0.45 元的敏成 (4431-TW)，今年 4 月單月 EPS 就達 1.25 元。股價反應基本面，何來虛的或實的差別? 有賺到價差就是實的。一路看上又看下，浪費行情才是虛的。

受惠宅經濟電子股 法人搶先卡位

萬寶投顧王榮旭分析師指出，做股票除了順勢還是順勢，疫情造成電子大部分產業業績衰退，但是 NB、平板受惠在家工作、遠距教學，是少數業績能打敗疫情的族群，股價一樣反應基本面，有些已經領先大盤走高。

例如，泰鼎 - KY(4927-TW) 受惠 NB 急單，4 月營收創同期新高，5~6 月業績高檔、或有再創高機會，5 月 25 日股價收盤創新高，本週是 5 月最後一週，下週開始又要陸續公布 5 月營收，資金已經在提前卡位業績好的股票。

除了防疫股之外，電機電子業績最好的莫過於宅經濟相關的供應鏈，例如 NB 鍵盤大廠茂林 (4935-TW) 及科嘉(5215-TW)，4 月營收創下新高，5 月、6 月業績再走高的可能性不小，股價最近也都創了波段新高。

上週專欄看好當時股價壓在百元以下的 GIS-KY(6456-TW)，也是第二季業績黑馬，GIS 在平板及 NB 營收占比高達 70%，受惠在家工作，估計第二季營收季增率可以拚到三成以上，GIS 最近股價也大漲兩成上來，是法人卡位的第二季業績股之一。

國內最大網路安全平台供應商瑞祺 (6416-TW)，受惠宅經濟對雲端資安需求，客戶增加第二季的訂單，4 月營收年增達到 78%，累計前 4 個月營收年增也達到 48.5%，幾乎不受疫情的影響，估計第二季業績可望逐月升溫，打敗五窮六絕電子淡季魔咒，跟 GIS、茂林一樣，是少數法人默默認養的第二季電子潛力股，後市看好。

還有更多的生技及電子潛力股分析，王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享，歡迎讀者加入。

立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

投資總舖師王榮旭 Line 粉絲團

https://line.me/ti/p/@marbo888

投資總舖師王榮旭 FB 粉絲團

http://bit.ly/2KGYiSg

投資總舖師王榮旭 telegram 粉絲團

https://t.me/marbo888

本公司與所推介分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險