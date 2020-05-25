北市場館6/1起解封 戶外活動上限放寬至千人、室內250人

國內新冠肺炎連續 43 天無本土病例，北市府今 (25) 日宣布，6 月 1 日起第三波解封，轄下場館、課程只要符合三項條件都將開放。此外，大型活動指引也同步放寬，戶外上限從 500 人提高至 1000 人、室內從百人提高到 250 人，超過人數需依規定送審。

台北市自上周起兩階段陸續解封後，副市長黃珊珊指出，第三波相關場館與活動 6 月起均恢復開放，但同時需符合「維持社交距離，如無法則應配戴口罩」、「室內實名制」、「不共餐」三項條件。

黃珊珊表示，因應疫情趨緩，也將放寬活動辦理人數限制，戶外活動由 500 人提高至 1000 人，室內則從 100 人調整為 250 人，超過人數如有辦理必要，就依現行規定送北市衛生局及觀傳局審查。

針對北市藝文展演的紓困補助措施，文化局長蔡宗雄指出，藝文團體和表演團隊為配合中央規定的梅花座政策，幾乎是演一場賠一場，對這些團體營運產生非常大的壓力，因此，北市府將全力協助提供場租優惠。



黃珊珊補充說明，北市府認為藝文產業需要的是票房而非紓困金，希望藝文團體能回到舞台，民眾也能重回劇場支持藝文產業，因此，銷售票房如果達到活動場地座位 45%，北市府提供場租減免 9 成，等於打 1 折優惠；售票達 40% 場租減免 80%；售票達 30% 場租減免 70%；售票未達 30% 場租也可減免 60%。