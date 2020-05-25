昇佳競拍最高得標683元 承銷價498元 抽中一張賺逾20萬元

興櫃股王昇佳 (6732-TE) 今 (25) 日辦理上櫃普通股承銷，採競價拍賣與公開申購辦理，其中公開申購價為 498 元，以今日收盤價 733 元計算，抽中一張可現賺 23.5 萬元，價差 47.19%；昇佳今日也辦理完成競拍，最高得標價 683 元。

昇佳此次競拍 2546 張、公開申購張數 736 張，其中，參與競拍的合格標單達 4306 筆，最低得標價 628.01 元，最高 683 元，公開申購價則訂為 498 元，申購日為 5 月 27 日至 29 日，預計 6 月 2 日公開抽籤。

昇佳去年受惠手機全螢幕趨勢帶動，營收、獲利同創高，獲利更賺逾三個股本；去年光學感測晶片出貨達 6 億顆，年增 76%，微機電感測晶片出貨量也有 0.55 億顆，年增 83%。

展望今年，昇佳指出，光學感測晶片需求穩健，可望達成營收年增 2 成的目標，且下半年也將推新品陀螺儀，有助毛利率維持一定水準。

昇佳為 IC 設計廠矽創 (8016-TW) 旗下子公司，去年營收達 48.1 億元，年增 148%，毛利率 42%，年增 8.2 個百分點，營益率 31.2%，年增 12.3%，稅後純益 13.2 億元，年增 306%，每股稅後純益 35.10 元。