興櫃股王昇佳6月上旬掛牌 今年業績年增2成以上

矽創 (8081-TW) 旗下小金雞昇佳 (6732-TE) 今 (7) 日舉辦上櫃前業績發表會，總經理楊祝原表示，隨著全面屏趨勢確立，光學感測晶片需求穩健，可望達成年營收年增 2 成的目標，且下半年也將推新品，有助毛利率維持一定水準。

楊祝原指出，昇佳 4 月受印度 EMS 廠停工影響，客戶拉貨力道趨緩，但營收仍站穩 4 億元，達 4.2 億元，月減 13.5%，年增 16.94%，且近期隨著印度市場解封，客戶拉貨力道可望回溫，估整體營運仍優於去年同期。

展望全年，昇佳表示，全面屏占智慧型手機的比例持續提升，有助狹縫、光學感測晶片穩健成長，且依據客戶給的方向，今年感測器需求仍較去年增加，增幅約 2-3 成，有助全年營運續創高。

昇佳去年受惠全面屏趨勢確立，2019 年光學感測晶片出貨量達 6 億顆，年增 76%，微機電感測晶片出貨量也有 0.55 億顆，年增 83%；去年總營收達 48.1 億元，年增 148%，毛利率 42%，年增 8.2 個百分點，營益率 31.2%，年增 12.3%，稅後純益 13.2 億元，年增 306%，每股稅後純益 35.10 元。

昇佳為感測晶片 IC 設計公司，主要產品包括光學感測晶片、微機電感測晶片，其中光學方面，涵蓋環境光感測晶片 (ALS)、近接感測晶片 (PS)、色彩感測晶片 (RGB) 及加速度感測晶片 (GS)。