〈能源盤後〉中國不設今年目標 中美緊張局勢升溫 原油收低

週五 (22 日) 交易，原油期貨價格收低，因中國成長狀況令人擔心，加上中美關係再起摩擦，WTI 原油逾一年最長漲勢止步。

FXTM 高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「由於市場質疑中國經濟復甦力道，同時又擔心中美摩擦可能進一步挫傷原油價格。」

「雖然各經濟開始放寬防疫關閉限制，石油可能在此找到支撐力，但全球成長緩慢且地緣政治緊張局勢升溫，市場擔憂情緒再起，縮限了原油上行空間。」

「從技術面來看，倘若 WTI 原油失守 30 美元關卡，就可能跌回至 24 美元。」

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 67 美分或 2%，收每桶 33.25 美元。

週四 WTI 原油期貨價格創下連續第六日上漲，根據道瓊市場數據，此為 WTI 原油期貨自 2019 年 2 月以來最長漲勢。週四漲幅 1.3%，收在 33.91 美元，為 3 月 10 日以來最高收盤價。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 93 美分或 2.6%，收每桶 35.13 美元。

本週 WTI 原油期貨價格收高 12.6%，Brent 原油期貨價格漲幅 8.1%，兩者均連續第四週收高。

中國欲推行港版《國安法》，可能削弱香港自治權，美國國務院聲明明確指出，若中國強行推動此法，美國必將重新評估香港的特殊地位。美國川普總統週四向媒體表示，美國應對香港這些行動「強力」回應。

在此背景下，全球股市和美股主要指數大致下跌，道指週五午盤下滑，面對即將到來的英美長假，投資人可能對持有股票和原油等風險資產存有疑慮。

與此同時，中國最高經濟官員週五表示，中國不會設定 2020 年的成長目標，並承諾花費更嘬金來修復新冠病毒造成的經濟損失。

其他能源商品

6 月交割的汽油期貨價格逆轉下跌 0.7%，收每加侖 1.0382 美分，本週上漲 7%。

6 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 98.20 美分，本週上漲 6.7%。

6 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.2%，收每百萬 Btu 1.731 美元，本週漲幅 5.2%。

貝克休斯 (Baker Hughes) 週五報告稱，活躍的美國石油鑽井平台數量下降了 21 到 237，為連續第十週下降，意味國內原油產量即將下降。