上緯投控庫藏股實施屆滿 執行率5成

上緯投控 (3708-TW) 第四次庫藏股期間屆滿，今 (22) 日公告共買回 1000 張庫藏股，平均買回價格為 66.34 元，庫藏股執行率 50%。

上緯投控原預定買回 2000 張庫藏股，預定買回區間為 3 月 24 日至 5 月 22 日，買回區間價格為每股 37 至 106 元；此次實際買回區間為 3 月 25 日至 4 月 28 日，買回股份總數為 1000 張，累積已持有自己公司 2501 張股票，持股比率 2.67%。

上緯投控表示，為兼顧市場機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未依原預定數量全部執行完畢。

上緯今年第 1 季受到肺炎疫情影響，中國廠房停工，衝擊上緯營運表現，加上去年出售離岸風電業務子公司 95% 持股，認列營收減少，單季營收 11.08 億元，年減 32.8%；稅後純益 4479 萬元，年減 32.47%，每股純益 0.49 元。

不過，4 月以來由於中國產能已陸續復工，帶動營收創單月新高，上緯投控表示，4 月以來中國產能已陸續復工，先前受疫情影響的訂單遞延出貨，出貨量成長，5、6 月仍會受疫情影響，但可望逐步回溫，第 2 季將優於第 1 季。

此外，上緯去年處分離岸風電業務子公司持股，已收取前二階段處分收益，第三階段收益將分兩次認列，一部分預計今年第 3 季前，貢獻財報表現，業外獲利可望大進補。