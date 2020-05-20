【群益投顧】電子權值股缺乏攻堅動能台股平盤上狹幅震盪

一、盤勢分析

美股前 1 個交易日因美國健康新聞網站 (STAT News) 報導中，對 Moderna 先前研發的新冠肺炎疫苗，其臨床實驗的有效性提出質疑，使得投資人對疫苗誕生的樂觀期待降溫。消息面影響昨日能源、銀行、房地產類股普遍回檔，科技股呈現漲跌互見，終場美四大指數全面收黑，其中 NASDAQ 與費半守穩在走揚的月線之上，走勢相對強勁，道瓊和標普 500 則在年線與月線之間狹幅震盪。台股今 (20) 小幅開高 32.32 點，指數多於盤上震盪，終場加權指數上漲 47.36 點，成交量 1686.95 億元。盤面上以被動元件、記憶體、IC 設計、光學鏡頭、MOSFET、LED、汽車零組件等類股走勢相對穩健。

二、盤勢預估

大盤技術面，自 5 月起指數走平狹幅震盪，短期均線逐步收斂呈現糾結，在電子類股占大盤成交比重下滑的趨勢中，因缺乏電子權值股領軍續攻的動能，影響大盤的攻堅力道，預估台股將在月線之上維持震盪走勢。另店頭市場穩健墊高，目前月乖離約 9%，顯示近期在加權指數表現空間不大下，投資人資金持續著墨在中小型類股，惟短線須留意前波急漲的個股，出現高檔調節的訊號。

選股策略上，業績或營收表現持穩，並具備殖利率題材的個股目前皆有法人買盤的支撐，屬於選股的依據。操作建議中，在個股基本面數據公佈後，近期進出場的時間點著重在技術與籌碼面的變化進行佈局或調節，波段急漲卻出現高檔爆量的個股，應適時拔檔獲利，進場則觀察 3MA 和 12MA 交叉向上且量能放大時順勢佈局。

被動元件類股中，奇力新 (2456-TW)4 月營收年增 19.85%，電感產品受惠於遠距辦公帶動 NB、伺服器等需求提升，大小尺寸的 Molding(一體成型電感) 產品出貨強勁，加上厚膜電阻調漲與稼動率穩健，營運動能逐步加溫。大毅(2478-TW)4 月累積營收年增 10.53%，第 2 季因晶片電阻供應吃緊帶動報價調漲，隨 5G 與電動車等終端產品應用擴增，提升業績表現成長。日電貿(3090-TW)4 月累積營收年增 4.24%，因部分 MLCC 規格調漲，加上網通和 NB 需求增加，出貨維持穩健。

工業電腦族群，研華 (2395-TW) 積極佈局物聯網產業解決方案 (Solution-Ready Package，AIoT.SRP)，並和訊連共同開發 AI 臉部辨識工業 App『FaceView』，可望帶動營運表現回溫。樺漢(6414-TW) 首季每股純益 2.24 元，優於去年同期 1.52 元，在視訊會議系統與 (IoT) 設備急單湧入下，業績表現持穩。

三、強勢股

電子：

雍智科技 (6683-TW)、華擎 (3515-TW)、家登 (3680-TW)、嘉晶 (3016-TW)、祥碩 (5269-TW)、茂林 - KY(4935-TW)。

非電：

恆大 (1325-TW)、合一 (4743-TW)、台康生技 (6589-TW)、寶齡富錦 (1760-TW)、富邦媒 (8454-TW)、胡連 (6279-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據