

◆盤勢分析

1. 美股四個交易日來首度下跌，在最後一小時跌幅擴大，道瓊指數跌逾 390 點。因投資人關注一篇質疑莫德納 (Moderna) 近期新冠病毒疫苗早初步試驗結果的報導，促使市場態度轉為保守；終場美股四大指數跌幅介於 - 0.39%~-1.59%；蘋果 - 0.58%；高盛 - 2.23%；AMD +1.61%；高通 - 2.31%；台積電 ADR -2.01%。

2. 在莫德納 (Moderna) 疫苗研發傳佳音、經濟數據優於預期，加上 Fed 主席鮑爾對經濟增長前景看法更樂觀的激勵下，週一美股大漲，帶動週二台股開高震盪走高，加權指數終場以上漲 119.89 點的 10860.44 點作收，漲幅 1.12%，成交金額 1858.92 億元。三大法人合計買超 69.36 億元，外資買超 46.51 億元、投信買超 10.32 億元、自營商買超 12.25 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1) 量能：價漲量縮，逢年線壓力有點近關情怯，指數挑戰年線~ 半年線壓力區補量為宜。

(2)均線：重新站回短天期均線 (5 日、10 日、20 日線) 之上，有利短多再次上攻年線~ 半年線壓力區。

(3) 技術指標：KD 死亡交叉後，昨日開口縮小，KD 若出現黃金交叉，指數有機會再創本波反彈新高。

4. 櫃買指數上漲 1.18%，收在 142.64 點，近期有機會再創本波反彈新高。支撐約 140 點附近，壓力約 144 點附近。

5. 觀盤重點：近期加權指數回檔在 20 日線均有支撐，可視為短線強弱勢分界，未跌破 20 日線前，短多續強。

6. 總統蔡英文將於 520 就任第二任期，預計在就職演說中以「面對全球政經結構變遷」為主題，闡述政府團隊應該做好哪些準備，在下個 4 年打造更好的國家。經濟政策方面，將提出 6 大核心戰略產業，包括：強化資通訊產業、結合 5Ｇ數位轉型、接軌全球生物與醫療產業、軍民整合國防產業、亞太綠能中心、戰略物資產業。

7. 國巨（2327）海外可轉換公司債（ECB）19 日晚間完成訂價作業，溢價幅度高達 30％，以國巨當日收盤價 373 元計算，轉換價落在 485 元，加計國巨 GDR 募得的 6.5 億美元、5 月底簽約的 450 億元銀行團聯貸，外資法人、銀行團總計已經砸下 700 億元資金，全力護航國巨合併美商基美（KEMET）。

8.PCB 大廠華通（2313）、欣興（3037）第 2 季營運展現復甦力道，法人估計，兩家廠商本季營運將較上季與去年同期同步呈現雙位數百分比成長。其中，欣興第 2 季獲利結構將較去年同期顯著改善；華通來自筆電與平板等多元應用挹注，同步看俏。

9. 美國政府對華為祭出更嚴格的貿易限制，大陸消費性電子及網通設備供應鏈出現大洗牌，華為要在 120 天寬限期內全力拉高晶片庫存水位，並在第三季完成終端產品出貨，至於聯想、小米、曙光等其它系統大廠，則看到下半年將出現轉單效應，已著手提高零組件備貨。由於 DRAM 市場庫存偏低，南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006） 等受惠 DRAM 急單湧現，加上合約價看漲，營運將看旺到第三季。

