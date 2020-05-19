首部金融商戰微電影 預言2020全球股災？！

2020 年 3 月全球因新冠肺炎大流行，美國道瓊工業指數自高點 29,568 點下跌至 18,213 點，短短 6 周跌幅達 38%，創下美國股市自 1929 年以來，百年難得一見的市場暴跌，美國 FED 聯準會破例於會議前緊急降息 7 碼，並推出無限制 QE 來拯救市場，黃金、日圓等避險商品應聲上漲，一場全球性的股災風暴逐漸形成！

群益期貨研究團隊早於 2019 年 6 月即對 2020 年全球市場展望發出預警，主要是因為全球股市自 2008 年金融海嘯之後，展開長達 10 年的大多頭走勢，全球股市持續創歷史新高，然而在各國股市本益比過高、經濟成長停滯、地緣政治風險增加、全球氣候異常等不確定因素下，群益期貨研究團隊大膽研判 2020 年全球市場可能出現巨大的轉折，且下跌幅度可能遠超過 2008 年金融海嘯！

因此，群益期貨為協助客戶掌握市場先機、提前佈局，於 2019 年 7 月開始著手規劃首部「金融預言」微電影，動員全公司研究部、顧問部、業務部等人力資源，歷經 6 個月的投入，其中包括劇本編撰、角色試鏡、素人演員訓練、場景勘測等，並於拍攝期間以電影製片規格，動員上百工作人員，24 小時不眠不休挑燈夜戰，終於在 2019 年 12 月完成「看見。真心」微電影殺青，並於年底同步推出「2020 看見。真心」限量版年曆！

「看見。真心」微電影中描述一位新進公司的菜鳥研究員，在金融市場一片多頭的樂觀氣氛下，憑著自己用心投入研究，發掘被市場忽略的蛛絲馬跡，並勇於力排眾議，對投資大眾提出建議! 雖然一開始受盡同事及客戶的冷嘲熱諷，但最後市場還是還給他公道，正如電影中所言:「多數人因為看見才相信，少數人因相信而看見!」

群益期貨「看見。真心」微電影線上首映於 5/18 發表，此外群益期貨在發表會當天更預告 2021 年全球市場趨勢展望，其中首席分析師許績慶副總指出，黃金價格因為各國無限制 QE、美元信任危機、負利率盛行等三大因素支持下，在未來二年內黃金將上看 2,900 元至 3,200 元 (每盎司)，而此一預測也與美國銀行（BoA）最新預測黃金上看 3,000 美元的看法不謀而合。

而槓桿交易部黃維本副總更進一步表示，台灣目前投資黃金的主要管道有四個：黃金存摺、黃金 ETF、黃金期貨及實體黃金等，其中黃金存摺有多達 100 多萬的開戶數，而在今年 3 月主管機關開放新的黃金投資管道，為黃金 CFD，其特性在於商品規格小，最小單位為 1 盎司，不到台幣 3,000 元即可參與；交易成本低，買賣價差是黃金存摺的百分之一，不收手續費及管理費、買賣多空皆可以操作、交易時間 23 小時，涵蓋歐美主要交易時間，且無須每月轉倉，操作策略上適合長期定期定額持有投資，或是提供手上有黃金現貨或是黃金存摺客戶，逢高出脫黃金的避險價差操作，完全符合台灣人投資黃金的需求！

群益期貨於 5 月開放客戶開立槓桿保證金帳戶交易黃金 CFD，現在交易「奈米金」商品滿 5 手，即加碼贈送特製黃金隨身碟乙份，更多資訊請上官網: https://www.capitalfutures.com.tw/exchange/default.asp#section1。

此外「看見。真心」完整影片可至活動官網點選觀看

https://www.capital.com.tw/event/futures/20191218/default.asp

