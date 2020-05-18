吳自心閃辭財部政次 財長：「離開不是結束」留想像空間

蔡政府新任期即將展開，內閣人事調整也持續進行，財政部次長吳自心 520 後將卸任政務次長一職，財長蘇建榮今 (18) 日在惜別會上致詞時說，「離開不是結束，也許走的路會更寬廣」，留下耐人尋味的想像。

吳自心致詞時感謝部長過去包容，兩年多的發言人生涯獲得充分授權，給予極大的發揮空間，30 餘年的公職生涯中，中間一度曾離開財政部轉戰公平會，但始終認為「財政部才是我家」，並笑稱未來卸下發言人身分後，不涉及政策可以自由自在的發言。

520 內閣人事布局緊鑼密鼓進行中，儘管財政部長蘇建榮續獲重用留任，但次長與轄下單位卻有微幅異動，其中 2018 年升任政務次長的吳自心日前閃電請辭，遺缺據悉將由常次阮清華接任。

財政部目前有兩名政務次長、一名常務次長，現任政次吳自心執掌稅賦、關務，另一名莊翠雲則負責督國有財產與促參，常務次長阮清華主要負責國庫與公股業務。

吳自心請辭後，政次遺缺將由阮清華接任，為銜接吳所督導的稅賦與關務，高層屬意由賦稅署署長李慶華升任，並由台北國稅局局長許慈美升任接掌賦稅署署長。

吳自心民國 73 年通過高考進入台北市國稅局服務，從基層的稅務員一路做起，中間轉調公平會擔任副處長，之後又重回財政體系，先後擔任高雄國稅局副局長、北區國稅局局長、台北國稅局局長、賦稅署副署長與財政部主任秘書等職，對稅務業務相當嫻熟。

吳自心任內曾協助推動重要關務、稅務業務，例如扣除額單據墊子化、電子發票與健保卡加密查詢所得資料，都是在吳自心協助下逐一完成實施，去年爆發的非洲豬瘟與今年的新冠肺炎疫情，靠著關務第一線把關，成功防堵豬瘟入侵與協助防疫物資留在國內。

對於吳自心請辭，蘇建榮表示，吳自心是國家不可多得的人才，對於他離開公職，但他也說「離開不是結束，也許路會走得更寬廣」，對比吳自心日前閃電請辭，此番言論頗令人玩味。