個股分析／低PE的封測股準備補漲

疫情才剛有所控制，中美貿易戰又再度躍上檯面，戰火是否重啟點燃？其實我覺得就跟去年一樣，川普將面臨大選，不至於再搞出太多新花樣，此時快速重啟經濟，對於選票會比較有幫助。但美國疫情並沒有像台灣這麼樂觀，而川普心急不顧疫情擴大風險，急於重啟經濟可以得知他處境艱難，隨著各項經濟數據一一公布，投資人解讀不好，但市場解讀優於預期，但指數卻難以上攻，這時候回到台股上來看，我認為台股終於站上萬一，短線多頭暫告段落，萬一會是終點？漲多拉回都是多頭正常現象，此時指數正好休息，個股輪流漲，高基期的股票將會回檔修正，低基期的個股將會脫穎而出，我上週提到的汽車零組件股已經有部分個股開始暖身了，本周胡連 (6279-TW) 亮出漲停板，收 86.4 元，其餘汽車零組件股將會有比價行情，興勤 (2428-TW) 股價也開始要動了，賺 8.5 元的公司 股價只有 88.8 元，是市場上遭低估的股票之一。不過本周我將介紹另一組低估的族群，那就是封測族群。

封測股穩定成長 力成本益比低估

封測股中專注做記憶體封測的力成 (6239-TW) 因各產品線出貨暢旺，4 月營收延續第一季動能，以 65.64 億元創下歷史第三高，YOY 34.34%，累計 1~4 月合併營收 253.75 億元，較去年同期 193.18 億元成長 31.36%，續創同期新高。

日前公司法說會指出，由於各產品線需求仍相當強勁，2020 年第二季營運展望正向，預期營收可維持成長，並密切注意新冠肺炎疫情對下半年需求的潛在影響，若疫情影響狀況仍在公司預期範圍內，今年營運仍有望改寫新高。力成受惠 DRAM、Flash、SiP/Module 及邏輯等 4 大業務持續暢旺，預期第二季營運可望續揚、挑戰新高，維持近 3 成年增率。

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