Zoom今年已漲逾150% 分析師：改挑Dropbox或Atlassian

因應遠程工作商機擴大的趨勢，花旗分析師 Walter Pritchard 週五針對 4 家提供通訊和協作工具的公司進行分析：

「就地避難和居家辦公可能會改變組織優先選擇工作環境的技術，因為近期 Covid-19 疫情，有利於專司遠程訪問和某些安全項目的企業，一系列重點技術可能獲得更大程度的採用，我們預期散布各處的團隊成員將會尋求增強協作能力的方式，利用這趨勢 (多數以免費供應的方式提高知名度) 將是 2020 年餘下時間至 2021 年的營收關鍵。」

Pritchard 表示，他挑選的是可以廣泛擴增用戶人數的企業，或者是可以深度開發客戶 (有機會提高來自每位用戶營收) 的企業。

他認為 Zoom 的商機「廣泛」，而 Atlassian 則可深耕用戶，增加每位用戶的支出，並可擴展到鄰近市場。

他認為 Dropbox 是「相較稀少的資產」，可以吸引新用戶進入協作軟體領域，Salesforce.com (CRM) 和亞馬遜 (AMZN-US) 都是潛在買家。

下述為他對這 4 家的觀點摘要：

1. Zoom

在疫情期間因面對面會議而受益匪淺，已快速打響名號，但近期股價已經反映許多，我們擔心在經濟開放後可能出現反轉，挑戰該股近期過度的興奮情緒，因其交易價格已高度溢價。

今年迄今 Zoom 股價已上漲 156% 以上，分析師認為有利因素已大量入價

2. Atlassian

該公司有能力深耕其核心開發中心用戶，也可能透過併購交易擴大其基礎。該公司的財務狀況顯示「營收成長和利潤具有吸引力，可實現持續性的成長效率。」

3. Dropbox

該公司「廣泛的內容協作商機遭到低估」。

4. Smartsheet

該公司在「協作工作管理項目上具有巨大綠地，但同時產業競爭也相當擁擠。」

週五這 4 家均收漲，Dropbox 上漲 4.1%、Atlassian 上漲 3.7%、Smartsheet 上漲 1.5%，而 Zoom 上漲 4.12%。