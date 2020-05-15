公勝保經去年營收創歷史新高 擬配發每股3.5元現金股利

公勝保經去 (2019) 年總營收超過 23 億元創歷史新高，每股稅後純益達 4.62 元，遠優於前一年的 2.71 元，公司決議配發現金股利每股 3.5 元。

公勝保經今 (15) 日舉辦「2020 業務表揚大會」活動，陸續頒出超過 600 個獎項，活動最後並送出賓士（Mercedes-Benz A180）與納智捷（LexusＵ5）兩台汽車，讓整場表揚大會嗨翻天。

因應今年新冠肺炎疫情，今年的表揚大會特別採取高規轉播型式，分為北中兩主場，加上全台 18 個業務中心同步連線舉辦，以避免大型聚會群聚，公勝保經總經理蔡聖威表示，回顧 2019 年，保險市場面臨三大困境，包括傳統壽險公司人力大量流失、壽險業初年度保費收入衰退 7.62%、市場利率不斷下調；但是對比壽險界的經營挑戰，公勝保經拿下創立 27 年來最佳成績。

面對市場艱鉅環境，公勝保經透過精準商品策略定位與優異制度吸引人才加入，2019 年無畏大環境艱鉅，寫下 3 大輝煌紀錄，首先是 3 月 6 日正式興櫃掛牌，再來是營收創歷史新高，創造每股盈餘（EPS）4.62 元的佳績，總營收超過 23 億元。

第三則是透過優於同業的制度不斷吸引業務夥伴加入，人力成長增幅較前年同期成長近 18%。對比多數保險業的人力成長放緩，公勝保經業務員人數截至 2019 年 12 月底已達 4847 人。

根據壽險公會的統計顯示， 2019 年初年度保費收入僅保經代通路呈現正成長 6.17%，壽險公司則衰退 6.15%、銀行保險通路則衰退 10.25%，意味著壽險業務大軍轉任一般保經代通路的趨勢已經反映在保費收入上。

蔡聖威表示，保險經紀人通路具有商品平台多元的優勢，在網路化的時代，消費者很容易從網路資訊中找到更合適需求的商品組合。即使 2020 年的保險經營環境更顯嚴峻，第 1 季整體壽險業的初年度保費收入衰退 35%，相較於銀保通路衰退 42.5%、保險通路衰退 28.8%，一般保經代通路僅下滑 5.7%，幅度遠低於其他兩大通路，顯見業務大軍轉任保經代通路的發展似乎已是不可逆的趨勢。

展望 2020 年整體大環境更嚴峻的經營挑戰，蔡聖威認為，保險業的發展已從量變走向質變，「育才＋留才」將是公勝穩坐龍頭地位的關鍵勝出之道。因此，公勝除了在 2019 年與 LIMRA（美國壽險行銷調研協會）簽約，開辦「GMTC 公勝將官班」，重點培訓更多想要投入組織發展與單位運營的中堅夥伴外，今年也持續擴大教育訓練系統的深度與廣度，希冀能協助夥伴們提升競爭力，目前公勝也是 LIMRA 在台唯一合作的保經代會員公司。

同時，公勝保經也透過業界首創「i 世代智能平台」，整合了業務與行政管理核心系統（eGolden）、保經行動投保整合平台（mAgent）、AI 智能秘書（iSmart）等三大工具，協助業務員能更有效率地管理組織運作與提升工作效能，目前公勝也是行動投保合作夥伴最多的保經公司，達 13 家產、壽險。

隨著不斷壯大的業務體系，公勝也致力於社會責任，除了長期贊助各教育機構外，更透過「相對提撥」與「公勝之子」專案，鼓勵業務同仁投入心力，陪伴弱勢孩子們一起成長，2019 年總共有 1256 位公勝夥伴投入公益活動，志工時數達 6471 小時，換句話說，平均每位公勝同仁投身公益 1.3 小時，協力公司資助了 28083 位弱勢族群，徹底落實公勝保經創辦人董事長蔡文俊「公益型企業」的理念。