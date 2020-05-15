全球解封VS疫情反彈 電子、生技該如何抉擇？(二)

全球各地陸續解封，但第二波疫情爆發的憂慮引發股市動盪。萬寶投顧王榮旭分析師表示，在現階段，除了受惠宅經濟的電子股相對抗跌、並可延續上漲動力之外，生技防疫產品在解封之後的需求更大，相關供應鏈的業績表現也會更加搶眼， 生技股價正在上演大驚奇走勢，不管電子或生技，只要能產生獲利就是「實」的，預設立場反而失去賺錢機會。

解封擴張防疫需求 泰博強勁業績可延續至 Q3

萬寶投顧王榮旭分析師指出，全球各地陸續解封之後，對於生技防疫的需求只會更多、不會更少，像額溫槍、口罩以及檢測試劑相關的供應鏈，4 月的營收都繳出好成績。例如恆大 (1325-TW)、泰博 (4736-TW) 以及南六 (6504-TW)，營收都創下單月的歷史新高。估計 5、6 月的業績也可以繼續維持高檔，有一些甚至還會再刷新歷史新高，而下半年的訂單能見度也很高，比起電子股來講，生技防疫的業績更是相對搶眼許多；短線生技股股價大漲之後震盪難免，但有實質基本面的支撐，拉回來反而可以尋找買點。

以泰博為例，因額溫槍訂單需求強勁，4 月營收 6.34 億元創新高，而且月增 21%、年增達到 105%。5 月、6 月銷售維持高檔，估計第二季 EPS 上看 5 元，而且目前來看，第三季仍有不錯需求。

今年泰博不僅僅有額溫槍顯著貢獻業績，也取得了中研院新冠抗原快篩授權，若順利獲准國內緊急許可製造，一個月內即可生產出貨，月產能將達 500~600 萬片，是全台灣最大。

目前全球檢測產品供不應求。尤其全球各地解封之後，必然會為了秋冬防疫而預做備貨動作。如果快篩試劑單價可以達到每片 5~10 美元，下半年只要出貨 500 萬片，對泰博營收及獲利就又是一顆大補丸，如果出貨量再更多一點的話，那就更不得了了。

新藥股爆發力強 合一後市表現備受看好

萬寶投顧王榮旭分析師表示，生技股今年除了防疫業績強強滾之外，新藥也有大行情。像合一 (4743-TW) 抗過敏新藥，4 月以 5.3 億美元授權丹麥皮膚醫學藥廠；而糖尿病傷口癒合的新藥，第一次 118 人的期中分析已經過關，第二次的期中分析也即將要解盲，如果順利達標，就可以申請藥證上市，並洽商國際授權。

目前全球只有嬌生旗下一款相關的糖尿病核可用藥，但是 2008 年已經被 FDA 警示，癌症患者使用有 5 倍死亡風險，而合一此款新藥是植物藥，副作用相對輕微，成本與售價更具有競爭力。

另外，植物藥在中國接受的程度高於歐美，合一已經結合中天集團的資源合資成立上海中天，未來可透過子公司銷售中國市場，而中國糖尿病患者數量已經超過 1.1 億人、居全球之冠，其中大約有 5~6% 的糖尿病患者會有病卒的問題，市場潛力相當龐大。

合一的股價今年已經漲了快兩倍，但過往，新藥相關的股票不漲就不漲，漲起來威力很大，生技股的大驚奇行情還在持續上演中。還有更多股票分析將分享在 line 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888。歡迎免費加入。

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