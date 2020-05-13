〈沛爾攻CAR-T〉看好免疫細胞治療趨勢 緯創、宏碁相繼投資

沛爾生醫今 (13) 日攜手國際臨床試驗受託研究機構 (CRO) 百瑞精鼎，鎖定高科技基因改造免疫細胞治療領域，沛爾創辦人林成龍看好，免疫治療是國際趨勢，將成下一波醫療革命，從醫 30 多年職涯中，熟識許多電子產業大老，近年國內代工廠也陸續投入生技產業，吸引緯創 (3231-TW)、宏碁 (2353-TW)、廣達 (2382-TW) 等大廠相繼投資，據悉，緯創成立的緯創生技控股，就持股沛爾超過 2 成，是第二大股東。

沛爾生醫資本額約 1.7 億元，為台灣第一家專營細胞培養技術研發與細胞治療臨床應用的生技公司。

據悉，緯創、宏碁及廣達紛紛相繼投資沛爾，但目前僅資金投入，尚未技術合作，其中，緯創生技控股持股比例超過 2 成，是代工廠中持股比例最高，廣達則由董事長林百里與副董事長梁次震分別以個人名義投資。

林成龍指出，雖然代工廠營收規模大，但毛利率 3-4%，長期以來被外界稱「毛三到四」，面對低毛利、高競爭環境，近年開始大舉投資醫療事業，沛爾正在推動的基因改造細胞療法，未來也將與自動化系統連結，成為電子業相中的標的之一。

沛爾將在台灣啟動 CAR-T 臨床試驗計畫，除既有的細胞培養技術外，更結合國內廠商，讓 CAR-T 生產僅需 7 天時間，相較傳統技術縮短一倍，林成龍透露，雖已與代工廠接洽自動化設備、工程師已到實驗室了解製成與產業趨勢，但國內免疫細胞治療仍落後國際，未來若有合作空間，拚可追上國際水準。