台商資金回流首選兆豐銀行 關鍵原因曝光

在國際貿易壁壘增加及全球反避稅趨勢之下，政府積極引導台商回台投資，兆豐銀行率先響應政策，結合自身優勢及客戶需求，推出境外資金回流專業團隊服務，深獲台商青睞，目前該行成功協助境外資金匯回件數與金額，均為本國銀行首位，整體高達 3 成以上，成績相當亮麗。

專法上路後 台商返鄉意願高

為了鼓勵台商資金返鄉投資，政府於去年 (2019) 訂定境外資金匯回之相關專法，提供限時租稅優惠，引導台商海外資金回台，以促進國內經濟發展。專法上路後，台商回流意願大幅增加，根據兆豐銀行調查，專法去年 8 月實施以來，該行便積極拜訪客戶，就已洽詢一百多家台商企業中，有高達 6 成客戶表示有意願將資金匯回台灣。

兆豐銀行分析，台商資金匯回的主要目的有二，第一是大環境因素，由於美中貿易戰紛爭不斷，處於關稅戰區的台商考慮將中國生產線轉移回台；第二是過去台商普遍透過境外公司，進行全球營運佈局，但在國際反避稅浪潮，包含 CRS、經濟實質法、台版反避稅法等層層規範下，迫使台商開始思考全球投資架構的調整，資金匯回成為台商考量課題之一。

根據兆豐銀行分析台商回流的資金用途，有 3 成台商預計規劃實質投資，另外有 7 成台商想解決海外帳戶以及 OBU 多年未分配盈餘的問題，並選擇合適理財工具做規劃。

而根據專法，匯回的資金用途，5% 以內的資金可以自由運用，但不得購置不動產；25% 以內的資金可以從事金融投資，包括債券、股票、基金、期貨 ETF 等靈活運用；另外 70% 的資金若無實質投資，則需存放於專戶 5 年，第 6 年起分 3 年提取。

兆豐銀行指出: 就短期效益來看，匯回資金在額度內的金融投資，有利於增加銀行的財富管理業務發展。中長期而言，存放於專戶的資金，隨著專戶提領期限到期，亦將衍生台商資產保全、養老樂活及企業二代傳承等需求，並進一步帶動財富管理商機。

全方位一條龍服務 深獲台商青睞

儘管政府祭出專法誘因，吸引資金回流，不過不少台商企業仍有疑慮，實質執行層面也遇到不少問題。兆豐銀行指出，多數台商主要是稅務查核疑慮，擔心匯回資金將成為未來查稅的重要對象。而在資金匯回的過程中，有關 OBU 架構釐清、洗錢防制與稅法合規、以及實質投資規範及實際作業的細節，都是台商關注重點。

專法實施後，兆豐銀行特別成立專人專責的跨部門團隊，主動拜訪台商，了解問題癥結，並具體說明作業流程。舉例來說，針對稅務疑慮，除了專人專責面對面服務，並針對幾家大型企業所反映的問題，邀請中區國稅局與台商進行面對面溝通，藉此化解稅務查核疑慮。又如台商沒有開立海外帳戶、資金匯回用途受限等實際作業問題，也會根據台商個別疑問，提供解決方案。同時也提供台商手機直撥專人服務，詢問匯回問題，即可獲得即時諮詢回覆。

除此之外，兆豐銀行還提供台商資金匯回一站式整合服務，從稅務問題諮詢、OBU 架構釐清、洗錢防制、資金規劃、申請作業、實質投資諮詢、到全方位的理財規劃，提供一套整合服務。而在資金匯回實際作業方面，兆豐銀行提供申請送件諮詢服務，並在中區國稅局的熱心協助下，達成 1 日核准、2 日資金匯回的作業目標。

也因為兆豐銀行提供資金匯回一站式服務，執行效率高，深獲許多台商青睞。根據財政部統計，兆豐銀行個人匯回件數及金額占國內個人總件數及金額為 3 成左右，就匯回件數與金額來說，兆豐銀行均為銀行業資優生。

全球反避稅潮 兆豐助台商安心匯回資金

在當今國際稅務趨勢下，將大幅影響台商家族財富及企業投資佈局。兆豐銀行建議，台商可以謹慎、開放的方式，思考在此時建構完整的資產配置及企業投資架構，並與專業團隊評估適用政府專法的規劃提前部署，也避免問題遞延下一代。

台商資金願意回流，象徵著根留台灣，衍生了資產保全、二代傳承、養老樂退等強勁需求，也帶來了財富管理商機。兆豐銀行長期透過自身專業優勢，協助台商運用 OBU 投資架構，進行全球營運布局。未來更會以嚴謹負責的態度，透過專業合法的方式，協助台商安心匯回資金。更透過全球化視野，成為台商永續經營的好夥伴。

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