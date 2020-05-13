和潤獲納MSCI全球小型指數成分股 法人著眼二大優勢

MSCI 今 (13) 日公布半年度調整，將和泰車 (2207-TW) 旗下獲利小金雞和潤企業 (6592-TW) 納入全球小型指數成分股，法人指出，和潤具獲利穩健、資產品質佳的優勢，隨著新冠肺炎疫情促使國內汽機車市場銷售成長、中國市場回溫，全年獲利可望穩健增長。

儘管今年以來受疫情衝擊，和潤營收仍成長，前 4 月達 46.16 億元，年增 5.86%，其中，和潤 3 月下旬完成入股台灣汽車共享龍頭和雲行動服務 (iRent)，取得 50.82% 股權，每月可挹注約 1 億元以上營收。

對於中國業務，和潤認為，第一季受到些許影響，但預計未來中國當局將逐步端出消費刺激政策，可望帶動爆發式消費，看好中國在復工後加強應收帳款處理，「兩岸的資產品質均會回到疫情爆發前的水平」。

法人表示，和潤透過透過旗下 Hot 大聯盟平台，承作台灣中古車分期業務，在大者恆大的品牌效應下，市占率可穩居第一，預估今年中古車業務將達 5-7% 成長；同時，和潤近年積極發展機車及大型商用車分期業務，可望帶動新一波成長動能。

另一方面，和潤企業近 10 年整體業務的逾期帳款延滯比率皆保持在 1.2% 以下，資產品質穩健，也是法人看好其競爭主要優勢之一。