英業達處分上海舊廠挹注 首季EPS 0.85元創單季新高

代工廠英業達 (2356-TW) 今 (12) 日公布首季財報，因第 1 季處分上海浦東筆電舊廠挹注業外約 44 億元，合計稅後純益達 30.31 億元，季增 1.19 倍，年增 78.68%，每股純益 0.85 元，創單季新高紀錄。

英業達第 1 季營收 886.79 億元，季減 31.56%，年減 22.8%，受疫情衝擊，毛利率 4.73%，季減 0.05 個百分點，年增 0.03 個百分點，營益率 0.29%，季減 1.24 個百分點，年減 0.82 個百分點，但在業外處分利益挹注下，稅後純益 30.31 億元，季增 119.28%，年增 78.68%，每股純益 0.85 元。

英業達第 1 季處分上海浦東舊廠挹注業外收益，據當時公告，處分利益約人民幣 10.23 億元 (約新台幣 44 億元)，加上第 1 季利息收入 2.95 億元、匯損 2.63 億元、利息費用支出 2.46 億元等，合計業外收益達 49.12 億元。

展望未來，英業達表示，受惠遠端工作商機、遞延產品出貨挹注下，預期第 2 季筆電、伺服器出貨量都將季增兩位數，其中筆電成長幅度最大，智慧裝置則預期持平第 1 季，而第 3 季因第 2 季基期墊高，估筆電出貨將持平第 2 季，伺服器則季增個位數，其中資料中心成長較大，智慧裝置也預期將成長。

英業達 4 月營收達 492.86 億元，月增 17.63%、年增 25.7%，創下 2018 年 9 月以來，近 20 個月新高，累計今年前 4 月合併營收達 1379.65 億元，年減 10.46%。