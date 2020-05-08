疫情、面板價格回落 彩晶Q1每股虧0.06元連兩季虧損

中小尺寸面板廠瀚宇彩晶 (6116-TW) 今 (8) 日公布第 1 季財報，受疫情影響、面板價格回落，稅後虧損 1.86 億元，較上季虧損擴大，也是連兩季虧損，每股虧損 0.06 元。

展望第 2 季，彩晶表示，供應鏈逐步恢復，但仍需觀察市場需求是否回溫。

彩晶第 1 季合併營收 34.16 億元，季減 24.55%、年增 4.73%，毛利率 3.69%，季減 4.49 個百分點、年減 7.06 個百分點，營益率 -7.12%，稅後虧損 1.86 億元，每股虧損 0.06 元。

出貨方面，彩晶第 1 季總出貨量達 363.4 萬片 (換算 19 吋約當量)、季減 11.5%，產品平均售價約為 31 美元、季減約 5 美元，出貨方面，中小尺寸出貨量約為 8200 萬片，大尺寸面板出貨量約為 36 萬片，Hannspree 自有品牌產品出貨量約為 9 萬台。

產品組合方面，6 吋 (含) 以下手機面板產品營收占比達 39%，6.2-10.1 中尺寸平板相關產品占比 48%，11 吋以上大尺寸面板產品則占 13%。

彩晶今也公告 4 月合併營收達 10.17 億元，月減 21.83%、年減 26.49%，累計今年前 4 月合併營收 44.33 億元，年減 4.57%。