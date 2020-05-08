亞德客將挑戰新高 上銀、智伸科報復性反彈？

在這波新冠肺炎疫情的巨變下，台廠工具機業者原本為嚴重受災戶，經濟部對工具機業者提出紓困及振興方案，也與會工具機、機械公會、螺絲螺帽公會，討論出放寬門檻以專案認定的方式紓困業者。

另一方面，在防疫期間，國、內外都需要大量的口罩，當下政府徵召口罩國家隊，40 天打造 92 條產線，如此的效率，在國際打響名號，不少國外業者向台灣廠商下單買口罩機，口罩機業者目前以台灣需求優先，國外訂單力拚 8 月後開始生產出口。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，在防疫最緊要關頭，工具機業者第一時間站出來，以民間力量協助政府成功挑戰不可能的任務，各家工具機業者合作，從成軍到完成任務，快速成軍製造口罩，不僅幫助國人防疫，也幫助工具機產業化危機為轉機。再來，在中國復工後，重啟經濟活動，工具機為製造業之母，預估工具機業者第二季將否極泰來，走出營運谷底。

這一波工具機彈升幅度最快，也是領頭羊為亞德客 - KY(1590-TW)，短短一個月不到，股價由 328.5 元漲至短高 590 元，漲幅高達八成；亞德客 - KY 首季每股賺 2.14 元，中國下游客戶加班趕工填補先前因疫情影響的產能缺口，加速氣動元件汰舊換新需求，同時第一季遞延的需求將會到第二季釋放，4 月出貨力道更強。亞德客 - KY 籌碼較輕，回升的速度快，前高 621 元只剩一步之遙，持續挑戰前高。

上銀 (2049-TW) 第 1 季稅後虧損新台幣 1.31 億元，每股稅後虧損 0.42 元。受疫情衝擊，首季虧損幅度起碼是 2008 年金融海嘯以來單季低點。上銀訂單集中在 5G、醫療、自動化設備及半導體設備所需的傳動系統元件，各產品線都有急單，尤其醫療設備需求殷切，訂單能見度三個月起跳，上銀不只參與台灣口罩國家隊生產，更幫助世界醫療救助，從呼吸器、體溫槍、量測設備、血液檢測等都有貢獻。4 月合併營收創近九個月新高，5、6 月訂單滿載，部分產品訂單能見度 3～3.5 個月。預估第二季合併營收可望優於第一季。

汽車動力與安全零組件廠智伸科 (4551-TW) 去年獲利新台幣 6.22 億元，每股稅後純益 7.6 元，獲利創歷史新高，擬配發每股現金股利 2.5 元。智伸科 3 月營收月增逾四成， 對後市營運展望審慎樂觀。

直得 (1597-TW) 生產大型及微型線軌，微型線軌已打入電子、自動化設備及國際生醫等產業，傳接獲電子業短急單，直得 4 月合併營收 1.3 億元，年增 3.33％，首季每股盈餘 0.54 元，擬配 1 元現金，估年營收有望成長 10％。

當然，還有一些具籌碼優勢的 IC 設計產業，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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