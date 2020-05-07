美食-KY Q1獲利年減近8成 EPS 0.36元 優預期

連鎖餐飲集團美食 - KY(2723-TW) 今 (7) 日公布第一季財報，單季稅後純益 6558 萬元，年減 79.33%，每股純益 0.36 元，續創 2014 年第三季以來新低，但優於法人估第一季恐虧損的預期。

美食第一季合併營收 47.02 億元，年減 17.61%；營業毛利 27.89 億元，年減 18.53%，毛利率 59.32%，僅年減 0.66 個百分點；營業利益 1.52 億元，年減 65.78%，營益率 3.24%，年減 4.55 個百分點。

美食表示，在營業成本控制得宜下，毛利率仍維持在同期次高的水準，顯示生產效率優良、成本控制迅速，至於營業費用，撙節幅度也優於預期，較去年同期節省達 12%。

美食直言，今年全球餐飲業者對景氣展望普遍保守，尤其上半年的餐飲業獲利有不小挑戰，不過，在繳出第一季仍維持獲利的成績後，營運體質穩健，看好下半年營收回溫後，將帶動獲利能力復甦。

美食今日同步公告 4 月合併營收為 14.12 億元，月減 5.03%，年減 26.18%，不過，在中國市場，受惠同店銷售表現的改善，營收已較上月成長 3%，年減幅度也持續收斂。

美食解釋，4 月營收衰退主要是來自美國市場，為配合各州政府的防疫措施，4 月間 85ºC 主動暫停 30% 以上門市的營業，而其他持續開業的門市，也縮短營業時數，並移除所有的內用座位，造成營收較去年同期大幅減少，不過，疫情已逐漸有緩和跡象，對後市抱持審慎樂觀。