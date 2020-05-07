新光金宮鬥演變成吳欣盈槓上費鴻泰 金管會四點回應

新光金 (2888-TW) 獨董反對李紀珠入董事會一案，衍生出立委費鴻泰在立法院影射大公主吳欣盈介入，並抨擊新光金是「家天下」，逼得吳欣盈日前在臉書槓上費鴻泰要求其道歉，對此，金管會今 (7) 日做出四點回應，強調對此個案，不會進行調查、也沒有評論。

新光金爭議案的戰火起源於 4 月 28 日董事會，獨董李勝彥反對新光金副董李紀珠再列入新光金董事候選人名單。國民黨立委費鴻泰隨即在隔週 (4 日) 於立院財委會砲轟，新光金公司治理零分，並指新光金董座吳東進長女、新壽副總吳欣盈「想幹嘛就幹嘛」，根本是「家天下」，呼籲金管會好好管管。

此番言論，引發吳欣盈槓上費鴻泰，吳欣盈表示，若金管會查證屬實，願向社會大眾致歉；但若無此事，費鴻泰應公開向她道歉。

對於新光金爭議案愈演愈烈，金管會今天作出四點回應，第一，金管會對新光金個案無法評論，也未如如外界所稱正進行調查，也不會介入調查。

第二，金融業屬特許行業，對其公司治理應有更高標準的要求，國內金融業家族化的問題，在於較易有相關利害關係人交易或不當行為損及金融業權益，進而影響社會大眾權益，因此，需要有好的公司治理。

第三，金控公司應依證券交易法相關規定及「金融控股公司治理實務守則」，落實四大事項：強化董事會職能、發揮審計委員會功能、資訊揭露透明化及落實執行公司治理。

第四，金管會將透過強化金融業自身法令遵循與內稽內控及董事會職能，並要求董事會應監督建立有效的利益衝突防範及利害關係人交易控管等機制，持續透過金融檢查及日常監理，包括：檢視金融機構公司治理及內部控制執行情形。