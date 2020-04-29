遭李勝彥指控四大罪狀 李紀珠：社會自有公道

新光金 (2888-TW) 獨立董事李勝彥指控四大罪狀，反對對副董李紀珠出任下屆董事，對此，李紀珠今 (29) 日表示，「我始終相信，認真全力的付出，社會自有公道」。

新光金今 (2020) 年將董事改選，李勝彥於董事會中公開反對李紀珠擔任下屆董事候選人，李勝彥指控李紀珠在新光金的個人作為和公司的對應，歸納出 4 大問題：(1) 頂撞體制，(2) 牴觸法令，(3) 怠忽職責，(4) 公司放任等，並指公司董事會和法務單位集體袒護和縱容李紀珠的不當行為。

李紀珠在臉書上表示，謝謝公司、董事們、股東及好友的肯定與支持，感謝公司在重大公告訊息中嚴正駁斥李勝彥的不實指控，也感謝董事會中全體董事們（李勝彥除外）一致表達的支持，對於各方指正必將虛心聆聽，惟也希望相關當事人自重，不要再編造及傳遞不實之訊息。

李紀珠強調，新光金控是以壽險為主體的金融控股公司，負有強烈的企業社會責任，雖自任職以來，在公司全體董事及同仁共同努力下，新光金控、新光人壽及元富證券各項財務、業務指標皆有明顯改善。

李紀珠表示，展望未來，公司面臨的挑戰仍劇，尤其疫情當前，各界受影響甚鉅，需自己與全體同仁投注更大的心力，以提供更好的服務給保戶及客戶，並推動新光金控持續往正向發展。她說「這是紀珠目前最在意的事，至於其他的，就不再多談了。」

最後李紀珠再度對公司、董事、股東及朋友們的支持與關心表達感謝，並說「你們的鼓勵紀珠都收到了！」