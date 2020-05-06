松翰Q1獲利年增249% 每股賺0.86元 改寫23季新高

MCU 廠松翰 (5471-TW) 今 (6) 日公布第 1 季財報，稅後純益 1.44 億元，季增 73.49%，年增 249%，每股稅後純益 0.86 元；受惠額溫槍晶片出貨暢旺，加上獲利優於公司平均，推升毛利率創新高，純益、每股純益則改寫 23 季高。

松翰第 1 季營收 8.34 億元，季減 0.6%，年增 35.16%，毛利率 45.91%，季增 5.99 個百分點，年增 8.37 個百分點，營益率 18.97%，季增 6.4 個百分點，年增 14.41 個百分點，稅後純益 1.44 億元，季增 73.49%，年增 249%，每股稅後純益 0.86 元。

松翰額溫槍晶片多採急單 (Hot Run) 生產，多出的費用由客戶吸收，與先前出貨量大、銷售單價有壓的模式不同，且出貨量明顯放大，更推升毛利率創新高。

松翰指出，目前額溫槍晶片訂單已看至 7 月，訂單數量超過 2000 萬顆，較去年倍增，且受惠近期居家辦公、遠距教學趨勢帶動，視訊影像 IC 需求也強，預計第 2 季營收將較上季成長，法人估，季增 1 成以上。

松翰今日也公告 4 月營收達 5.52 億元，月增 22.08%，年增 89.75%，連兩個月創下單月新高，累計前 4 月營收 13.87 億元，年增 52.65%。