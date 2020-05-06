「聖馬丁-DR」訂於 2020.06.15下市

聖馬丁國際控股有限公司參與發行之臺灣存託憑證（證券代號：910482）終止上市日期。

一、依旨揭公司 2020 年 4 月 29 日公告申報之 2019 年度合併財務報告顯示淨值已低於所列示股本三分之一，核有本公司營業細則第 50 條之 3 第 9 項第 2 款情事，爰依規終止其參與發行之臺灣存託憑證上市。

二、終止上市日期：2020 年 6 月 15 日。

三、終止上市證券代號、中英文名稱及簡稱：

(一) 代號：910482

(二) 簡稱：聖馬丁 - DR

(三) 英文名稱：Sandmartin International Holdings Limited

(四) 英文簡稱：SMT

四、臺灣存託憑證流通在外單位數：截至 2020 年 5 月 4 日止，臺灣存託憑證 239,772,052 個單位 (表彰香港交易所上市普通股票 239,772,052 股)。

五、存託機構：

(一) 公司名稱：遠東國際商業銀行股份有限公司信託部。

(二) 地址：台北市敦化南路二段 207 號 20 樓。

(三) 電話：(02)2312-3636。

六、股務代理機構：

(一) 公司名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部。

(二) 地址：臺北市重慶南路一段 2 號 5 樓。

(三) 電話：(02)2389-2999。