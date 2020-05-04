〈立積法說〉Q3前營收逐季揚 毛利率拚重返30%

射頻 IC 廠立積 (4968-TW) 今 (4) 日舉辦法說會，展望第 2 季，立積表示，目前 WiFi 訂單能見度已看至 3 季，前 3 季營收可望逐季揚升，隨著 Super Hot Run 案量減少、加上良率提升，第 2 季毛利率可望重返 30%。

立積表示，目前出貨以 WiFi 5、WiFi 6 的 FEM(射頻前端模組) 為主，受惠遠距教學、居家辦公趨勢，路由器需求大增，加上華為拉貨續強，前 3 季營收可望逐季揚。

立積第 1 季為配合客戶量產 WiFi 6，採 Super Hot Run 生產，加上其良率偏低，導致毛利率下滑至 30% 以下，創 5 年新低，不過，立積認為，隨著第 2 季 Super Hot Run 案量減少，加上良率提升，第 2 季毛利率可望重返 30%。

產能方面，立積指出，今年晶圓代工、測試產能均較去年提升，年初測試機台為 28 台，本季末將提升至 34 台，第 3 季將擴增至 45 台，期望滿足客戶後續需求；晶圓代工以宏捷科 (8086-TW) 為主，也有穩懋 (3105-TW) 的備用解決方案。

展望全年，立積認為，目前出貨仍以 WiFi 5 為主，占整體 FEM 出貨比重達 9 成，WiFi 6 則約 1 成，看好隨著 WiFi 6 在中國滲透率提升，預期今年 WiFi 6 出貨比重將成長至 2 成，可望帶動營收較去年顯著成長。