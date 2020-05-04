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稀有7速手排限量車 Vantage AMR Manual 59 Edition台灣現身

稀有7速手排限量車 Vantage AMR Manual 59 Edition台灣現身。
稀有7速手排限量車 Vantage AMR Manual 59 Edition台灣現身。

ASTON MARTIN 限量生產 59 台的 Vantage AMR Manual 59 Edition，已由台灣總代理永三汽車引進，售價 1380 萬元。這款車是為了紀念 1959 年 ASTON MARTIN 在 24 小時利曼耐久賽勇奪冠亞軍的光榮戰役而推出的特別款式，全車飾以鮮明跳色和碳纖材質，更以最具代表性的 4.0 升 V8 雙渦輪引擎為動力，且搭載七速手排變速箱，充實呈現該廠矢志成為「世界上最後一家堅持推出純手排變速箱超跑車廠」的熱血浪漫情懷。

致敬輝煌戰史

▲紀念款特別採用手排變速箱，不僅車身重量更輕，天生獵手的純正浪漫，也在換檔樂趣間迸然爆發。

1959 年，ASTON MARTIN 品牌靈魂人物 David Brown 與傳奇賽車手 Carroll Shelby，在 24 小時利曼耐久賽中，以 David Brown Racing Aston Martin DBR1 創下冠亞軍雙贏紀錄。本次引進的這款 Vantage AMR Manual 59 Edition，正是以當時這場光榮戰役為背景、全球限量 59 台之稀有車款。

▲7 速手排變速系統 (dog-leg)，將傳統 1 檔獨立為一列，讓其他檔次定位在同一列上，可有效減少換檔所需時間；亦具備退檔補油功能，搭配前中置引擎後輪驅動和 1.5way 限滑差速器，根本是追求熱血操控玩家些目中的完美極品。

Vantage AMR Manual 59 Edition 選用限定漆色 Stirling Green，並於引擎蓋、前側下擾流片內緣與後分流器內崁飾板以 AMR 專屬配色 Lime Essence 外觀塗裝加以點綴，呈現亮眼動感賽道氛圍；碳纖維前車側鰓狀導流鰭片與分布在前側下擾流片、側裙、後分流器及大面積交織斜紋碳纖維車頂相互呼應，帶出不安於室的競速感。

▲外觀大量選用碳纖維材質，搭配黑砂面四出排氣尾管、燻黑色尾燈，並施以限定漆色。

在輪圈配置上，搭配 20 吋 AMR 專屬黑色鍛造輪圈、Lime Essence 煞車卡鉗及陶瓷碳纖維煞車系統，全車外觀以 Stirling Green、Lime Essence 及碳纖維材質營造鮮明跳色風格，並於引擎蓋繪有象徵榮耀桂冠的 59 特殊字樣，致敬 1959 年 ASTON MARTIN 輝煌戰史。

澎湃激情的座艙配置

▲內裝中控與車門飾板為交織斜紋碳纖維，搭配暗鉻色與碳纖維內裝套件、運動化升級跑車電熱座椅、運動化內裝同色方向盤。

在車室空間上，Dark Knight 麂皮與真皮內裝配置、Lime Essence 飾條縫線、以及與引擎蓋相同之 59 桂冠樣式繡線徽飾，皆保有品牌濃烈美學風格；中控與車門飾板、車門門檻飾板等部件亦採用碳纖維材質；具有絕佳包覆性的運動化升級跑車座椅搭配十六向電動調節功能，並與運動化方向盤相互配置。

回歸駕馭最初純粹感動

▲最大馬力 510 PS @ 6000 rpm、最大扭力 625 Nm @ 2000-5000 rpm，搭配 7 速手排使其 0~100 km/h 加速僅需 4.0 秒 ，極速 314 km/h。

搭載 4.0 升 V8 雙渦輪增壓引擎，最大輸出為馬力 510 PS 與扭力 625 NM，0-100 km/h 加速僅需 4.0 秒，並可達到極速 314 km/h。採用 7 速手排變速系統 (dog-leg)，將傳統 1 檔獨立為一列，讓其他檔次定位在同一列上，可有效減少換檔所需時間；亦具備可供駕駛自由啟閉的 AMSHIFT 退檔補油功能，並選用前中置引擎後輪驅動，提供 Sport、Sport + 與 Track 三種駕馭模式。

更值得一提的是，Vantage AMR Manual 配置的是可喻為玩家頂級首選的 1.5way 限滑差速器，巧妙呈現介於賽道與街道操控的平衡，既能在賽道展現「推向極限」的操駕樂趣、又能不失於街道上操駕時所感受的靈活特質，憑藉此特殊的作動時機，使得車輛保有最佳的過彎循跡性與指向性，進而能使彎中加速更流暢並提升整體行車動態，再再增添駕馭樂趣。

▲整體配置保有最佳的過彎循跡性與指向性，同時使彎中加速更流暢並提升整體行車動態，進而增添駕馭樂趣。

在車重表現上，手排版本比 Coupe 車型減輕 31 KG，以總重 1499 KG 的輕量設定耀眼車壇；在動力調校上，企圖以英倫百年大廠的宏觀視角，打造回歸手排駕馭的純粹感動。

【本文經授權，轉載自汽車線上，不開放合作夥伴轉載】

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