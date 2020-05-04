

◆盤勢分析

1. 美國 ISM 製造業 PMI 報 41.5，預估 37.5，優於市場預期，但美國總統川普聲稱要向中國追究新冠疫情賠償責任，並揚言祭關稅報復，疫情未平之下，美中關係再次浮出檯面，台股休市期間美股連兩日走跌，四大指數跌幅介於 - 3.47% 至 - 8.53%，其中又以科技股為重災區，台積電 ADR 合計跌幅約 6.2%。

2. 台股在電子、傳產輪流站回季線點火下，指數重返年線之上，且成交量隨之增加，量價齊揚表現，最終上漲 219.92 點，漲幅 2.04%，收在 10,992.14 點，成交金額為 2,299.30 億元。三大法人合計買超 237 億元，外資買超 184.4 億元、投信買超 26.71 億元、自營商買超 25.89 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：價漲量增，結構有利於盤勢，價量若能配合，將有利上攻。

（2）均線：短撐為 5 日線 (約 10,659 點) 附近，壓力為半年線 (約 11,206 點) 附近。

（3）技術指標：KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，進入超買區，留意漲多回檔的可能。

4. 櫃買指數漲幅 1.59%，收在 137.7 點，漲幅落後加權指數。支撐為 5 日線 (約 134 點) 附近，壓力為季線 (約 140 點) 附近，KD 交叉向上，9 日 K 值高於 80，進入超買區，留意漲多回檔的可能。

5. 觀盤重點：指數創反彈高點，重返年線，雖然年線之上仍恐需時間化解套牢壓力，但下方均線多頭排列，漲時仍不預設高點，拉回不破支撐，仍可偏多看待，跌破則有轉弱疑慮，操作建議拉回逢低布局，控制高檔風險，短線台股選股方向可留意半導體、車用、高殖利率、內需、主機板、生技醫材等。

6. 蘋果於 4 月 30 日盤後公告上季因服務與穿戴式裝置銷售強勁，營收 583 億美元、年增 1％，優於市場預期，單季每股純益 2.55 美元，亦高於市場預期的 2.23 美元，但也因疫情以及需求能見度降低，無法提供本季財測，會否影響相關供應鏈表現，後勢需持續關注。

7.PCB 軟板廠台郡（6269）受惠於筆電、平板佔比提升，加上近期市場對於相關產品需求較旺，首季不畏新冠肺炎疫情干擾，營運逆勢成長。未來在產品組合上會有很大的不同，以及會持續針對高頻高速天線材料布局，下半年可望逐步發酵。

8.3023 信邦信邦第一季營收 44.83 億、年增 11.83％，每股盈餘 1.93 元，首季營運不受新冠肺炎疫情衝擊，逆勢成長優於市場預期，展望未來布局，信邦表示，將持續以高附加價值的連接線模組整合為發展方向。

9. 隨著大陸疫情逐漸得到控制，大陸加快、加大基建工程進度，4 月水泥價格已提前反映需求、上漲 3～8％，預估此波漲勢應可延續到 5 月，國內西進大陸的水泥廠如 1101 台泥、1102 亞泥，第二季營運可望拉大動能