氣立Q1出貨口罩機、呼吸器產品挹注 獲利將優於去年同期

氣動元件廠氣立 (4555-TW) 今年首季營收 2.92 億元，年減 14%；除旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件，呼吸機過濾器組件需求也大幅提升，初估第 1 季稅後純益將超越去年同期 1448 萬元，每股純益落在 0.25 元以上。

同時，氣立 4 月開始進入 PCB、機殼、EMS 廠客戶端採購旺季，營收也看旺；氣立認為，設備業景氣谷底已過，今年將可回升。

今年 5G 通訊起飛，帶動生產製程、材料變動，有利 EMS 廠對氣動元件的採購數量與金額增加，加上口罩、呼吸器需求帶動，氣立浙江平湖邦燁廠今年將加入量產，產能擴充 3 倍，可消化新進訂單。

新冠肺炎疫情全球大擴散，抗疫用呼吸器、口罩生產設備需求夯，台灣氣立包括旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件訂單迅速拉升，呼吸機過濾器需求也強勁湧入，第 2 季業績正向。

氣立 3 月營收 1.46 億元，創 1 年半來新高，月增 1.36 倍，年增 5.39%。

氣立 4 月接單已滿，訂單能見度已看到 5 月底，今年第 2 季營收看旺，依目前出貨排程來看，4 月營收將超越 3 月 1.4 億元，法人估可達 1.5 億元以上，就 4 月出貨結構來看，旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器營收占比，將達 25%。

氣立目前持續出貨中的旋轉氣缸、自動抓夾等口罩機自動化元件、呼吸機過濾器這些重要組件，毛利率也超過 2019 年 32.61 % 的平均水準。