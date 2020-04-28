【群益投顧】台股續攻季線，5G指標股強者恆強

一、盤勢分析

近期台股走勢有機會跟上納斯達克與費半指數的腳步挑戰季線，雖然早盤最高到 10620 點靠近季線時，仍有短線資金退場逢高調節，但在外資降評半導體 4 大指標股、iPhone12 將延後 1 個月供貨等利空消息環伺下，收盤仍然收紅小漲 48 點，台股利空逐漸淡化，當然大盤連日收紅，外資大買穩住信心是主因，所以指數接下來方向還是得看外資臉色，如果外資買盤持續推升，台股要攻季線不是問題，但是就怕最近拉抬只是為了週三摩台結算，那麼五一連假之前，市場又容易再陷入觀望。

二、盤勢預估

近日外資有刻意拉高摩台結算價的傾向，所以加權指數才強勢往季線挑戰，但是週三摩台結算後，外資接下來有沒有大動作就變得相當關鍵，如果沒有再持續買超，不排除大盤短線又要回歸到區間整理。因為占大盤權值較重的 iPhone 供應鏈，近期實在找不到利多消息，指數向上會面臨比較重的壓力，但是題材股表現就明顯有機會跟指數不同調，近日各族群的領漲指標股都有出現軋空現象，防疫股康那香 (9919-TW)、PCB 金像電(2368-TW)、被動元件國巨(2327-TW)、IC 設計愛普(6531-TW)、光通訊統新(6426-TW) 等領漲創高的股票，都伴隨著融券一直增加，引爆軋空行情，投資人如果只是擔心加權指數那裡有壓，就容易錯失強勢股波段行情的機會。

日本被動元件龍頭 Murata 再傳員工染疫又停工，訂單轉至國巨、華新科等台廠的轉單或漲價題材再度發酵，國巨 (2327-TW)、禾伸堂(3026-TW) 近期大漲伴隨著法人籌碼轉為買超，加上融券持續增加，似乎有軋空的意味，指標股國巨 (2327-TW) 未來併購基美將挹注獲利，預估明年每股獲利上看 30 元，以目前股價來看國巨還有上漲空間，可望持續拉抬被動元件族群股價。

全球肺炎疫情出現緩和現象，各國 5G 基建加速帶動下，5G 基建概念股仍具有長線保護短線優勢，散熱元件、光通訊、網通等族群今天同步走高，奇鋐 (3017-TW)、雙鴻(3324-TW) 創下反彈行情的波段新高價，泰碩 (3338-TW) 昨獲三大法人聯手買超 605 張，早盤率先攻上漲停，可望就此脫離高檔箱型整理。統新 (6426-TW) 軋空行情持續，推升股價最高來到 153 元，帶動包括台揚 (2314-TW)、神準(3558-TW)、聯亞(3081-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、智邦(2345-TW)、瑞祺電通(6416-TW) 等光通訊、網通族群漲勢相對整齊。此外，後疫情時代，美中 5G 戰火擴大，除了上述 5G 基建股以外，聯發科 (2454-TW)、神盾(6462-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、世芯 - KY(3661-TW) 等高價 IC 設計，持續受惠中國去美化趨勢，而股價持續攀高。

三、強勢股

電子：

智邦 (2345-TW)、泰碩 (3338-TW)、神盾 (6462-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、矽力 - KY(6415-TW)。

非電子：

康那香 (9919-TW)、國產 (2504-TW)、巨大 (9921-TW)、恆大 (1325-TW)、正新 (2105-TW)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據